Zabarnyi, Donnarumma, Mayulu… le point sur le mercato du PSG

Le PSG n’a pas encore lancé son mercato. Mais ce dernier devrait s’accélérer dans les prochaines semaines. Plusieurs dossiers sont sur la table.

Après sa saison historique, le PSG aimerait renforcer son effectif afin de tenter de conserver ses titres. Mais avec sa participation à la Coupe du monde des clubs, il n’a pas encore officiellement lancé son mercato. Luis Campos, conseiller sportif des Rouge & Bleu, a travaillé sur des dossiers aux États-Unis, dont celui menant à Illia Zabarnyi. Le PSG a fait du défenseur ukrainien sa priorité pour renforcer sa défense centrale. Mais son club, Bournemouth, se montre intransigeant en affaire, souhaitant récupérer 70 millions d’euros. Selon RMC Sport, la piste est loin d’être enterrée. En effet, Nasser al-Khelaïfi a même décidé de s’impliquer dans le dossier pour aider à le débloquer. Le dirigeant passe souvent à l’action dans les derniers moments de certaines opérations pour les finaliser, et sans empiéter sur le terrain de Luis Campos ou de Luis Enrique, il donne généralement le dernier coup de pouce. « Le Paris Saint-Germain n’a pas refait d’offre à la hausse depuis sa dernière proposition de 60 millions d’euros, là où Bournemouth en aimerait 70, mais l’implication du président parisien et l’argent touché par Paris sur le transfert d’Hugo Ekitike pourraient faire pencher la balance prochainement. »

Le PSG veut doubler tous les postes de l’effectif

En ce qui concerne le milieu de terrain, le PSG n’aurait pas fait de Rodrigo Mora une priorité. En effet, les dirigeants parisiens ne souhaiteraient pas barrer la route à des jeunes prometteurs déjà présents au sein du groupe, à l’image de Senny Mayulu. Le titi devrait recevoir une proposition pour prolonger son contrat très prochainement. La future proposition de prolongation est un signal positif pour le joueur alors que plusieurs clubs du top 5 en Europe suivent sa situation, estime RMC Sport. « Si le transfert de Rodrigo Mora ne se fera pas, une arrivée pour densifier l’entrejeu parisien n’est pas exclue, mais le profil du joueur ciblé sera différent de celui du jeune Portugais. Si le nom du milieu offensif serbe Andrija Maksimovic (18 ans) – qui vient de signer à Leipzig – a pu circuler, le PSG n’a jamais formulé d’offre le concernant. Des scouts l’ont seulement supervisé. » Le média sportif indique que l’objectif du PSG est de doubler tous les postes de l’effectif. Le PSG est ainsi attentif au marché des latéraux droits, pour offrir une doublure à l’inévitable Achraf Hakimi, qui doit disputer la CAN avec le Maroc en cours de saison, lance RMC Sport.

L’épineux dossier de la prolongation de contrat de Donnarumma

Le média sportif évoque aussi le dossier de la prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, le PSG ne veut pas le voir partir libre dans quelques mois. Les négociations se poursuivent, mais elles n’aboutissent pas. « Même si « Gigio » a toujours dit publiquement se sentir épanoui au club et à Paris, le gardien n’a pas trouvé de terrain d’entente à l’heure actuelle pour la signature d’un nouveau bail. Or, des clubs sont évidemment intéressés par son profil. Notamment Chelsea, qui rêve de l’installer dans ses buts et suit sa situation de près. » Enfin, en ce qui concerne Gonçalo Ramos et Lee Kang-in, à date rien ne dit que l’un d’entre eux ou les deux vont quitter le PSG, même si leur situation peut être amenée à changer rapidement. « Toujours est-il que si les deux joueurs demandent à partir, il y aura du monde pour tenter de s’attacher leurs services. Dans ce secteur offensif, il n’est pas impossible qu’il y ait quelques secousses avant la fin du mercato », conclut RMC Sport.