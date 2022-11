Après une longue période avec des hauts et des bas, le capitaine du PSG, Marquinhos, profite du retour à une défense à quatre pour rayonner de nouveau sur les différentes pelouses. Un retour en grâce qui pourrait être suivi d’une prolongation de contrat.

Depuis plusieurs mois, le niveau affiché par Marquinhos inquiétait les supporters du PSG et observateurs du football. Et pour cause, le Brésilien était moins tranchant dans ses interventions et montrait une grande faiblesse dans les duels disputés. Avant même l’utilisation du 3-4-3 de Christophe Galtier, le capitaine parisien montrait des signes de faiblesse. Mais depuis le passage à un système en 4-3-1-2, l’international brésilien « a retrouvé un niveau de performance plus conforme à son statut de patron de l’arrière-garde », à l’image de sa performance face à la Juventus Turin (2-1) ce mercredi, rapporte L’Equipe. L’ancien Parisien, Alain Roche, ne s’est jamais s’inquiété pour le défenseur de 28 ans : « Dans une carrière, il y a toujours un moment où tu es un peu moins bien. Mais je n’ai jamais été inquiet, moi, j’ai l’impression qu’il n’a pas raté une saison depuis dix ans (il est au PSG depuis l’été 2013). Alors oui, il a réalisé quelques matches en deçà, mais comme on n’est pas habitués, dès qu’il se rate on se dit : ‘Oh là là, qu’est-ce qu’il se passe ?’ (…) Là, il a retrouvé ses repères car il n’a jamais été aussi bon que dans une défense à quatre. Collectivement, l’équipe doit retrouver un peu d’efficacité défensive, ils manquent d’agressivité et pas seulement du fait du repli limité des attaquants. »

Les deux parties veulent poursuivre ensemble

Entre l’agression subie par son père au printemps 2021 lors d’un cambriolage et les nombreuses variations tactiques sur son rôle de la part des entraîneurs successifs passés au club, plusieurs raisons peuvent expliquer les fluctuations dans les performances du joueur. « Marquinhos est quelqu’un qui a du mal à dire non. Il est capable de prendre sur lui, même s’il n’en pense pas moins, et dans ce cas-là il encaisse sans se plaindre en pensant à l’équipe », rapporte un habitué du Camp des Loges à L’Equipe. Lors du mandat de Thomas Tuchel (2018-2020), le capitaine du PSG ne comprenait pas la logique d’évoluer au milieu de terrain, mais il le faisait dans l’intérêt du collectif.

Au sein du PSG, il n’a jamais cessé de faire l’unanimité à tous les étages, au point où certains dirigeants désirent voir Marquinhos finir sa carrière chez les Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en 2024, les négociations pour une prolongation sont engagées depuis plus d’un an. Après avoir traîné en longueur, les discussions « sont aujourd’hui en bonne voie. Les deux parties partagent la volonté de poursuivre l’aventure ensemble et le nouveau bail pourrait les mener jusqu’en 2027″, conclut le quotidien sportif.