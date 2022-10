PSG : Nordi Mukiele retrace son parcours

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2022, Nordi Mukiele se fond dans l’environnement Rouge & Bleu on ne peut plus naturellement. Son parcours et surtout son identité n’y sont pas pour rien, tant il est originaire de la région parisienne, et du département de la Seine-Saint-Denis plus précisément.

Celui qui a participé à 10 rencontres avec le PSG depuis son arrivée s’est confié aux médias officiels du club. Par le biais de l’émission « My Journey to Paris » en collaboration avec Qatar Airways, Nordi Mukiele a répondu aux questions, et raconté son parcours. Extraits choisis.

Ses débuts au PFC à 6 ans

« J’ai commencé très tôt … Déjà j’aimais bien le foot puisqu’étant petit j’étais un petit garçon très agité. Ca me faisait du bien, et au fur et à mesure, j’étais tombé amoureux du foot. Et jusqu’à aujourd’hui encore« .

Le centre de formation du Stade Lavallois à 16 ans

« Sincèrement, au départ on est content. Mais arrivé là-bas on est aussi content, mais aussi triste. Pour moi ça a été dur. Lorsque je suis arrivé à Laval puisque je n’avais plus mes repères. Je n’avais plus ma famille, mes amis, et je n’avais plus mes habitudes. Et ça a été très difficile de ne pas voir ma famille, mes amis, pendant peut-être cinq ou six mois. Mais après je me suis dis que si c’est ce que j’avais envie de faire, il fallait faire des sacrifices, et j’ai fais ces sacrifices là. Et je pense qu’aujourd’hui, je suis fier de ce que j’ai pu faire à Laval, et du garçon que je suis aujourd’hui« .

Son premier contrat professionnel en 2017 avec le MHSC

« C’est un très bon souvenir. Je ne suis pas resté longtemps à Montpellier. J’y suis resté un an et demi, mais c’était une étape très importante dans ma carrière actuelle, puisque je passe de Ligue 2 à Ligue 1. Et je pense que j’étais prêt pour passer cette étape là. Et Montpellier m’a très bien accueilli puisque c’est un club qui est très famille et le passage que j’ai eu là-bas a été formidable et encore aujourd’hui je remercie toutes les personnes qui travaillent actuellement encore à Montpellier et aussi le président qui m’a beaucoup aidé« .

La pression lors de son transfert au RB Leipzig en 2018

« Non lorsque c’est arrivé je n’avais pas forcément ce poids-là. Déjà j’avais beaucoup réfléchi avant de partir à Leipzig parce que là aussi c’est un autre monde, beaucoup plus relevé. Et aussi de changer de pays ça n’a pas été facile. J’avais beaucoup réfléchi, j’avais beaucoup parlé avec ma famille aussi, et mes représentants. Mais comme je l’ai dit, chaque étape est difficile, et celle-là a été difficile aussi. Mais j’ai réussi à m’adapter, à faire en sorte de m’épanouir, et c’est ce que j’ai fais pendant ces quatre années à Leipzig. Et encore aujourd’hui je ne regrette pas le choix d’avoir signé à Leipzig à cette période« .

Son retour en France et à Paris

« C’est presque ma ville maintenant (sourire), puisque je serais régulièrement ici. Mais revenir en France, j’étais déjà très content, même si ça n’a pas été un choix facile, puisque je me dis que je vais revenir dans mon confort. Mais ça a été un choix difficile mais réfléchi. Et aujourd’hui je suis très content du choix que j’ai fait étant donné que le Paris Saint-Germain est un très grand club européen et avec des joueurs de très haut niveau. C’est une étape en plus dans ma carrière, et je suis très content de ce choix-là, et surtout de revenir à Paris« .

La réaction de ses proches lorsqu’il s’est engagé avec le PSG

« Ils étaient tous contents. Franchement, tout le monde était content que je sois revenu à Paris. Mais mes premiers jours ont été un peu bizarres. C’était bizarre d’être à Paris, de me dire que je vais m’entraîner chez moi, que je pourrais voir régulièrement ma famille et mes amis. Et le premier jour je ne réalisais pas vraiment, mais fur et à mesure j’ai réalisé que j’étais ici. Et j’ai beaucoup progressé, j’ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Aujourd’hui, je suis très content de mon choix, et d’être ici« .

Ses endroits préférés à Paris

« Oui j’ai des quartiers préférés. On va dire que j’aime bien être dans ces endroits-là, dans cette zone-là (avec des images de la Tour Eiffel et l’Arc de Triomphe en photo). Après je me sens très bien aussi à Montreuil (93). Je vais vous dire les Champs-Elysées, l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel aussi. Je n’ai pas forcément d’endroits préférés, mais ces endroits-là, je les aime bien« .

Qu’est ce que le PSG lui évoque

« C’est un club qui m’a fait beaucoup de mal (sourire), puisque j’ai beaucoup perdu contre Paris étant jeune. Aujourd’hui, je suis maintenant Parisien. Mais forcément, c’est le club de la capitale, c’est le club de là où je viens aussi. D’avoir signé au Paris Saint-Germain aujourd’hui, j’en suis très content puisque ça montre que j’ai beaucoup travaillé, ça montre que mon travail a été récompensé, mais maintenant le plus dur reste à venir et maintenant ça sera à moi de continuer à progresser et ne pas lâcher l’accélérateur et de continuer à avancer« .

