Ce vendredi soir, l’équipe de France retrouvait son public trois mois après son très bon parcours en Coupe du monde. Et les Bleus de Didier Deschamps ont livré un véritable récital face à une sélection des Pays-Bas (4-0) complètement dépassée.

Avec les retraites internationales de Hugo LLoris et Raphaël Varane et Kylian Mbappé dans son nouveau rôle de capitaine, l’équipe de France ouvrait une nouvelle page de son histoire en cette année 2023. Les Bleus disputaient leur premier match des qualifications à l’Euro 2024 face aux Pays-Bas de Xavi Simons et Georginio Wijnaldum, tous les deux titulaires. Et les vice-champions du monde 2022 n’ont laissé aucune chance aux Néerlandais avec un onze de départ composé de nombreux joueurs issus de l’Île-de-France.

Mbappé dans le top 5 des meilleurs buteurs des Bleus

Après seulement 10 minutes de jeu, les hommes de Didier Deschamps menaient déjà de deux buts. Sur une passe de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann a parfaitement lancé les Bleus (1-0, 2′) avant que Dayot Upamecano, avec beaucoup de réussite, donne un avantage plus confortable sur un coup franc mal négocié par Jasper Cillessen (2-0, 8′). À la 20e minute de jeu, le nouveau capitaine a porté le coup de grâce et a trompé le portier néerlandais (3-0, 21′) après une magnifique feinte de corps de Randal Kolo Muani. Un premier acte parfaitement maîtrisé par les Français.

En seconde période, l’équipe de France a maîtrisé la rencontre et a aggravé la marque grâce à une belle action individuelle de Kylian Mbappé (4-0, 88′), son 38e but en sélection. En fin de rencontre, Mike Maignan a repoussé un penalty de Memphis Depay (90’+5). Une large victoire 4-0 marquée de l’empreinte du capitaine Mbappé, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. À seulement 24 ans, Kylian Mbappé intégre le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France. Avec 38 buts, il dépasse Karim Benzema (37) et se situe derrière Michel Platini (41), Antoine Griezmann (43), Thierry Henry (51) et Olivier Giroud (53).

Pour son prochain match, la France affrontera l’Irlande, à Dublin, lundi prochain, dans le cadre de la 2e journée des qualifications pour l’Euro 2024.