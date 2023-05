Revue de Presse PSG : Galtier, Trophées UNFP, Fabian Ruiz…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 17 mai 2023. Plusieurs Parisiens nommés aux Trophées UNFP, Christophe Galtier absent, Fabian Ruiz veut poursuivre au PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur l’absence de Christophe Galtier parmi les cinq nommés pour le Trophée UNFP du meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1. Malgré un titre de champion de France qui se profile, l’entraîneur du PSG n’a pas été retenu par ses pairs pour cette récompense au contraire de Franck Haise (Lens), Igor Tudor (Marseille), Paulo Fonseca (Lille), Pascal Gastien (Clermont) et Philippe Montanier (Toulouse) qui ont été élus. « Le processus de désignation est assez simple : chaque entraîneur de L1 devait voter pour cinq de ses collègues. À ce petit jeu, Galtier n’a pas obtenu assez de suffrages pour figurer dans le top 5 français, comme son prédécesseur sur le banc parisien, Mauricio Pochettino, en 2021-2022, malgré la conquête du 10e titre de champion des Parisiens », rappelle L’E. Sollicité par L’Equipe, le PSG n’a pas souhaité faire de commentaire à ce sujet. Cependant, en interne, on s’interroge tout de même sur « la pertinence de ce choix. » Par le passé, le coach de 56 ans avait remporté à trois reprises cette distinction (2013, 2019 et 2021).

Autre absence de marque, celle de Neymar Jr. Malgré sa fin de saison depuis le 19 février en raison d’une blessure à la cheville, le numéro 10 du PSG a performé en Ligue 1 lors de cet exercice (13 buts et 11 passes décisives en 20 matches de L1). Mais il n’a pas été retenu pour le titre de meilleur joueur de la saison au contraire de ses deux coéquipiers, Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui seront en concurrence avec Jonathan David (LOSC), Seko Fofana (RC Lens) et Loïs Openda (RC Lens). De leur côté, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes ont été sélectionnés pour les catégories de meilleur gardien et meilleur espoir. Cette cérémonie se déroulera le dimanche 28 mai à 21h.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur Fabian Ruiz. Décisif lors des deux dernières rencontres avec deux buts face à Troyes (1-3) et l’AC Ajaccio (5-0), l’Espagnol de 27 ans semble beaucoup plus à l’aise sur le terrain en cette fin de saison 2022-2023. Depuis quelques matches, l’ancien Napolitain apparaît de plus en plus dans le onze de départ. Le seul match qu’il n’a pas débuté lors des cinq derniers a été la défaite face au FC Lorient au Parc des Princes (1-3), le 30 avril dernier. Pendant longtemps, le milieu de terrain avait affiché ses limites avec un apport insuffisant. « Mis dans le lot des garçons travailleurs par ceux qui le côtoient au quotidien, Fabian Ruiz donne davantage de garanties à Christophe Galtier, qui a longtemps cherché son meilleur positionnement », assure LP. En évoluant dans un rôle de relayeur, le natif de Los Palacios s’est montré à son avantage avec des projections vers l’avant.

Discret dans le vestiaire et apprécié du plus grand nombre, Fabian Ruiz « dégage de la tranquillité et a toujours cherché à positiver, même dans les moments difficiles. » En privé, il ne se cache pas qu’il aurait pu mieux faire cette saison et « il reconnaît qu’il n’a pas pesé suffisamment pour renverser la concurrence, dans un secteur où il y avait pourtant la place. » Mais, l’Espagnol se sent bien à Paris, où il a adopté un rythme de vie paisible. « Il ne parle pas encore très bien français mais le comprend après avoir entamé les cours très vite après sa signature. Un signe qui ne trompe pas. » Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Fabian Ruiz ne s’imagine pas partir tout de suite. Pour cela, il compte bien convaincre Luis Campos, qui scrute le marché pour un ou deux renforts dans l’entrejeu. « Un secteur où Carlos Soler, Marco Verratti ou Renato Sanches pourraient se voir pousser vers la sortie », conclut le quotidien francilien.