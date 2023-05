Encore aucune avancée pour la possible vente de Verratti et Neymar

Cet été, le PSG devra faire le ménage dans son effectif. Et plusieurs cadres comme Neymar Jr et Marco Verratti sont poussés vers la sortie par la direction parisienne.

Après une nouvelle saison jugée décevante, de grands changements sont attendus au PSG dans les semaines et mois à venir. Si l’aventure de Christophe Galtier chez les Rouge & Bleu a de grande chance de prendre fin à l’issue de cet exercice 2022-2023, certains éléments de l’effectif sont aussi invités à trouver un nouveau point de chute. Et cela concerne également des joueurs cadres considérés jusqu’ici comme intransférables. En effet, selon les dernières rumeurs, le board parisien envisagerait de se séparer de Marco Verratti (30 ans) et Neymar Jr (31 ans), respectivement sous contrat jusqu’en 2026 et 2027. Deux dossiers qui semblent assez complexes à gérer.

« Aujourd’hui, pour s’acheter Neymar, je pense qu’il faut compter pour 70 à 80 M€ »

Critiqués par les supporters parisiens après cette saison éprouvante, « Neymar et Marco Verratti réfléchiraient de plus en plus à quitter le club au prochain mercato estival », rapporte L’Equipe. Reste à savoir combien pourraient rapporter les deux trentenaires aux Rouge & Bleu. Blessé à la cheville et opéré en mars, Neymar Jr devrait reprendre lors de la préparation estivale en juillet. Âgé de 31 ans et avec un contrat le liant au PSG jusqu’en 2027, le Brésilien garde une certains cote sur le marché. Et pour l’agent de joueur, Yvan Le Mée, l’international auriverde a encore une certaine valeur : « Aujourd’hui, pour s’acheter Neymar, je pense qu’il faut compter pour 70 à 80 M€. Dans le marché actuel, des Brésiliens comme Éder Militao ou Raphinha ont été achetés cher (50 et 58 M€), sans avoir son rang. » Cependant, le contrat du joueur est un frein pour les potentiel acheteurs notamment avec son salaire à plus de 2M€ par mois. À ce jour, seule la Premier League pourrait être une destination possible pour l’ancien Barcelonais. « Si le PSG venait à vouloir absolument s’en séparer, il pourrait choisir de vendre Neymar moins cher, afin de se libérer de son salaire », rajoute le quotidien sportif.

Concernant Marco Verratti, la situation est différente. Au club depuis 2012, l’Italien de 30 ans était rarement considéré comme un joueur transférable depuis ses débuts dans la capitale française. Vivement critiqué après l’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich, le numéro 6 du PSG a aussi été la cible des Ultras lors des manifestations devant la Factory le 3 mai dernier. Usé, l’Italien « réfléchirait donc à ailleurs », rapporte L’Equipe. « L’Arabie saoudite serait intéressée, l’Inter Miami aussi. » Mais le vainqueur de l’Euro 2021 privilégierait plutôt l’Europe où des clubs tels que le Real Madrid, la Juventus et d’autres formations italiennes peuvent être des points de chute. Mais comme Neymar, son salaire de 1,2M€ brut mensuel peut être un frein. « Avec un contrat jusqu’en 2026, les clubs devront s’engager financièrement pour s’attacher ses services. » Selon les données du Centre International d’Études du Sport (CIES), le natif de Pescara possède une valeur marchande de 15M€. Une somme trop faible selon Yvan Le Mée : « Cela dépend évidemment de l’offre et de la demande, mais 15 M€, c’est une somme très faible pour un joueur comme Verratti. Dans le marché actuel, ces sommes sont dépensées pour de jeunes espoirs, cela devrait être plus pour lui. » Mais pour le moment, aucune avancée n’a encore eu lieu pour la possible vente de Neymar Jr et Marco Verratti, conclut le quotidien sportif.