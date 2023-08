Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 30 août 2023. Le dossier Randal Kolo Muani n’avance pas malgré le désir du joueur de venir à Paris, des échanges entre le PSG et l’OL pour Bradley Barcola, Al Arabi pousse pour Marco Verratti et les coulisses de la méthode de Luis Enrique…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur les dossiers Randal Kolo Muani et Bradley Barcola à J-3 de la fermeture du marché des transferts. Pour l’attaquant de Francfort, le club de la capitale a formulé une nouvelle offre de 65M€ hors bonus plus Hugo Ekitike. « Si cette proposition pouvait être alléchante, elle ne l’était pas assez pour le club allemand, qui allait la refuser quelques heures après l’avoir reçue. » Autre problème, l’ancien Rémois n’en a pas été informé et doit déjà être d’accord pour rejoindre le club allemand, ce qui n’est pas encore le cas. L’attaquant de 21 ans se plaît à Paris mais vit un été controversé où il a notamment été invité par la direction à trouver un nouveau point de chute, un an seulement après son arrivée. Ce départ est censé alléger la note dans le transfert de Randal Kolo Muani. « Mais, dans l’entourage du vice-champion du monde 2022, pas grand monde se montrait optimiste, hier, sur un dénouement favorable. » Car l’Eintracht Francfort a refusé la nouvelle proposition parisienne et surtout le club allemand n’avait pas non plus renoué le contact avec Hugo Ekitike.

Autre solution, vendre Ekitike à un autre club pour récupérer un peu de liquidité et convaincre Francfort de lâcher son international français. Et ces derniers jours, Crystal Palace a montré un intérêt pour le natif de Reims. Le club anglais a notamment sondé les dirigeants parisiens ce mardi soir. Et en cas de manque de temps dans ce dossier Randal Kolo Muani, le PSG a décidé d’avancer plus concrètement dans celui de Bradley Barcola. Toujours selon L’E, les discussions devraient s’accélérer dans les prochaines heures. Les champions de France en titre souhaitent d’abord discuter avec le board des Gones. Le propriétaire de l’OL, John Textor, a notamment confirmé les discussions entre les deux formations. « Aujourd’hui, je n’ai reçu aucune offre pour ce joueur. Je parle régulièrement avec Nasser (Al-Kelhaifi) et on a parlé d’un éventuel échange – je n’ai pas besoin d’argent mais de joueurs spécifiques – mais on n’a pas trouvé d’accord. Nos échanges avec le PSG ne sont pas arrivés à un niveau qui nous donne envie de le vendre. »

Pour essayer de trouver un dénouement favorable dans le dossier Randal Kolo Muani, le PSG peut compter sur le soutien du joueur lui-même. En effet, l’ancien Nantais est sorti du silence sur son avenir et a confirmé son désir de rejoindre les Rouge & Bleu, dans des propos accordés à Sky Sport : « Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m’a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique. J’aimerais aller à Paris et j’en ai informé les responsables. J’espère et je souhaite que l’Eintracht accepte l’offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi. Je dois beaucoup à l’Eintracht Francfort. Les supporters sont entrés dans mon coeur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J’ai toujours tout donné pour le club jusqu’à la toute fin. » Un discours qui devrait faire bouger ce dossier dans la dernière ligne droite du mercato.

Toujours dans la rubrique mercato, le quotidien sportif apporte quelques informations sur l’avenir de Marco Verratti, poussé vers la sortie par le PSG. Et ces derniers jours, un club a montré son intérêt pour recruter l’Italien : Al Arabi. Le club qatari, avec l’aide d’Antero Henrique, tente de convaincre le joueur de 30 ans de rejoindre le Qatar. « Une première offre officielle, dont le montant n’a pas filtré, a été envoyée à Paris », rapporte L’E. Cependant, elle est en-dessous des attentes des dirigeants parisiens mais les discussions se poursuivaient ces dernières heures. Concernant l’Arabie saoudite, Al-Hilal tente de trouver les leviers économiques nécessaires et la piste reste toujours active tandis qu’Al-Ahli ne cherche plus à recruter Marco Verratti. « En Europe, plusieurs clubs se sont montrés intéressés, sans aller plus loin. »

De son côté, Le Parisien met en avant les coulisses de la méthode Luis Enrique. « Les premiers échos du management de Luis Enrique au Campus de Poissy racontent un entraîneur totalement investi dans sa nouvelle mission et qui a déjà séduit une bonne partie de son effectif. » Pour l’instant, l’effectif comme les dirigeants se disent impressionnés par la méthode Luis Enrique. « Afin de montrer immédiatement son autorité au groupe, Luis Enrique a choisi les deux premiers matchs de la saison pour envoyer des signaux forts et clairs. » Lors de la première sortie officielle du PSG contre Lorient, il a placé Marquinhos sur le banc. Un choix que le capitaine parisien a appris lors de la causerie. « Une information qu’il a eu du mal à digérer. » En privé, le technicien répète à l’envi qu’il n’y a pas de titulaire indiscutable, avance Le Parisien. Autre exemple, quand il est questionné sur la possibilité de voir Ousmane Dembélé titulaire contre Toulouse. Il avait expliqué que l’international français pouvait commencer la rencontre. Mais le lendemain, l’ailier est remplaçant et fait son entrée en jeu à la 51ᵉ minute. « L’idée n’était pas de brouiller les pistes auprès des journalistes, mais bien de montrer que le patron, c’est lui, avec un message du style : ‘ce n’est pas parce qu’il est prêt qu’il débute. Je décide’. »

Sur les dossiers du mercato, l’entraîneur du PSG, lors de réunion avec ses dirigeants, a entériné les départs de Neymar et Marco Verratti. « Il ne s’est pas démonté au moment de leur parler. Face à l’Italien et en présence de Luis Campos, Enrique lui sert un discours musclé. Il passe en revue toutes les dérives connues du ‘Petit Hibou’ (sorties nocturnes, hygiène de vie) et lui lance : ‘Avec moi, tu ne joueras jamais !' » Aux entraînements ou dans son bureau pour des entretiens individuels, il conserve sa fougue, mettant la pression aux joueurs si la séance manque de peps, si le ballon ne circule pas aussi vite qu’il le voudrait. Très tactile, il sait aussi manier l’humour, enchaînant les blagues pour offrir un visage moins rigide.

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi le coup d’arrêt dans les discussions pour Randal Kolo Muani. Pourtant ces dernières heures, le PSG et l’Eintracht Francfort poursuivaient les contacts avec l’envie d’arriver à une conclusion. Les dirigeants allemands étaient notamment intéressés par Hugo Ekitike et le board parisien a donc envisagé de faire offre de 65M€ plus l’ancien Rémois, valorisé à 25M€. De son côté, Francfort continuait à négocier avec Hugo Ekitike mais sans parvenir à le séduire, avec une seconde proposition encore loin des attentes du joueur. « Les négociations s’enlisant avec ce dernier, l’actuel septième de Bundesliga est donc revenu sur sa position initiale et l’a fait savoir au PSG : ce sera 100 millions d’euros ou rien pour Kolo Muani », rapporte LP. Ne souhaitant pas dépenser une telle somme, les Rouge & Bleu ont mis en stand-by les négociations et aucune nouvelle rencontre n’est programmée entre les différentes parties.

Concernant Hugo Ekitike, un nouveau prétendant a fait son apparition récemment : Crystal Palace. Alors que les pistes West Ham, Everton et Milan AC se sont refroidies, le club londonien a transmis une offre de prêt avec option d’achat. Reste à savoir si cette proposition pourra convaincre le board parisien. « Il se murmurait également que Paris était en attente d’une seconde offre, émanant d’un autre club de Premier League », assure Le Parisien. Pour Bradley Barcola, les échanges se poursuivent pour trouver la meilleure formule. Paris espère toujours attirer le joueur de l’Olympique Lyonnais.