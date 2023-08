Le dossier Marco Verratti est toujours sur le bureau des dirigeants du PSG et devrait s’étendre au moins jusqu’à la fin du mercato estival en Europe. C’est en ce sens que l’Italien voit des clubs du Golfe jouer des coudes afin de s’attacher ses services.

Si le futur de Marco Verratti n’était pas censé poser de questions au début de l’été, notamment grâce à sa prolongation de contrat jusqu’en 2026 au mois de décembre dernier et au statut qu’il a acquis en une décennie sous les cieux parisiens, l’avenir de l’Italien est désormais sur le bureau des dirigeants du Paris Saint-Germain. En effet, les derniers échos de la presse relataient un intérêt du club d’Arabie Saoudite Al Hilal, cependant la piste a pris du plomb dans l’aile. En effet, Fabrizio Romano affirme aujourd’hui que l’accord entre les dirigeants saoudiens et leurs homologues parisiens « s’est effondré lorsque le PSG a rejeté deux offres« , malgré l’accord que détenait le numéro 6 du PSG avec Al Hilal. C’est ainsi qu’un club qatari s’est positionné pour attirer Marco Verratti : Al Arabi. Toujours selon notre confrère italien spécialiste du mercato, les discussions sont en cours entre les clubs et le joueur afin d’avancer dans le sens d’un transfert, à tel point que le club qatari aurait d’ores et déjà fait une offre officielle.

🚨 Al Arabi a présenté une offre pour Marco Verratti et les négociations sont en cours avec le joueur et le PSG



Les discussions devraient avancer avec Al Arabi, si aucune offre n’arrive de la part des meilleurs clubs européens ⏳🇶🇦🇮🇹



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/mT4rlVuDVt — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 28, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Les dernières informations de Foot Mercato faisaient écho d’un accord entre Al Arabi et le PSG, et les dirigeants qataris pousseraient afin de convaincre Marco Verratti. Fabrizio Romano de son côté affirme que « les pourparlers devraient avancer avec Al Arabi, si aucune offre n’arrive de la part des meilleurs clubs européens« . Si les discussions avec Al Hilal ont pris du plomb dans l’aile, c’est aussi que le club saoudien ne s’est pas rapproché des attentes des dirigeants du PSG sur le plan financier. En effet, le club de la capitale espère en tirer au moins 60 millions d’euros minium pour Marco Verratti. A 30 ans, l’Italien est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026. Ecarté du groupe de Luis Enrique depuis le début de la saison, le numéro 6 parisien semble de plus en plus proche d’un départ.

[MAJ] De son côté, RMC Sport apporte également ses informations sur ce dossier Marco Verratti. Et ce lundi, les discussions se poursuivaient entre l’Italien, le PSG et Al Arabi pour tenter de trouver un accord tripartite. « Une chose est sûre, le club parisien souhaite se séparer du milieu de terrain », précise le médias sportif. L’ancien de Pescara n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Pourtant, le coach espagnol n’avait pas hésité à complimenter le joueur de 30 ans en conférence de presse ce vendredi : « À la fois sur le plan humain et dans le vestiaire, je lui accorde une note de 10/10 et je constate qu’il adopte un comportement exemplaire. » Une réponse pleine de subtilité qui « qui prouve que le cas Verratti devrait animer ce mercato jusque dans ses dernières heures », conclut RMC.

🚨 Confirmation : Le PSG souhaite se séparer de Marco Verratti et Luis Enrique ne compte pas sur lui ❌🇮🇹



Les discussions se poursuivent ce lundi entre le PSG, Al-Arabi (Qatar) et Marco Verratti pour trouver un accord tripartite



[RMC Sport] pic.twitter.com/Altj7vfHQb — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 28, 2023