Le PSG garde six points d’avance sur Lens

Après huit succès de rang en championnat, le PSG a connu sa première défaite sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche après-midi (0-2), à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont encaissé un but juste avant la pause et un autre dès le retour des vestiaires. Et avec ce revers, les Rouge & Bleu comptent désormais six points d’avance sur leur dauphin lensois au classement.

En effet, le RC Lens continue son beau parcours en championnat. Après sa victoire face à l’OM le week-end dernier, le RCL s’est imposé face au Stade de Reims (2-0) grâce à un doublé du Parisien, Arnaud Kalimuendo. De son côté, l’OGC Nice complète le podium après son succès face à Brest (2-1). L’OL a concédé le nul dans le derby face à l’AS Saint-Etienne (1-1) et compte 11 points de retard sur le PSG. Victorieux, l’AS Monaco et le LOSC poursuivent leur remontée au classement.

Malgré son manque d’efficacité face au Stade Rennais, le PSG possède toujours la meilleure attaque du championnat avec 22 réalisations, soit 5 de plus que l’OGC Nice (17 buts). Le club de la capitale possède également la deuxième défense du championnat à égalité avec Angers, Lorient et Rennes (9 buts encaissés) et derrière Nice (4).

Résultat 9e journée L1

RC Lens / Stade de Reims (2-0)

Montpellier Hérault SC / RC Strasbourg (1-1)

OCG Nice / Stade Brestois (2-1)

Stade Rennais / PSG (0-2)

Angers SCO / FC Metz (3-2)

FC Lorient / Clermont Foot (1-1)

AS Monaco / Girondins de Bordeaux (3-0)

FC Nantes / Estac Troyes (2-0)

LOSC / OM (2-0)

AS Saint-Etienne / OL (1-1)

Classement Ligue 1