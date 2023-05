En ce lundi 1er mai 2023, jour de la fête du travail, pas de presse écrite. Mais les médias sont restés actifs sur leur site internet. La défaite du PSG sur sa pelouse face au FC Lorient (1-3), le nouveau visage inquiétant des Parisiens, le discours de Luis Campos.

Sur son site internet, L’Equipe revient sur la nouvelle faillite collective du PSG sur sa pelouse ce dimanche après-midi, sa sixième défaite de la saison en Ligue 1, la neuvième toutes compétitions confondues. Et ce nouveau revers menace un titre de champion de France qui tendait les bras aux Rouge & Bleu. Rapidement réduit à dix suite à l’expulsion d’Achraf Hakimi pour deux avertissements en l’espace de 15 minutes, le club parisien n’a montré aucune révolte, « qui prolonge l’impression d’une fin de saison interminable, où Paris ne maîtrise plus grand-chose. » Même si ce fait de match n’a pas favorisé le plan de jeu de Christophe Galtier, le coach a reconnu après la partie que sa formation n’avait pas bien entamé cette rencontre : « Quand on fait l’entame que l’on fait, on ne peut pas avoir plus que ce que l’on a eu. » Dépassé dans les duels, le club de la capitale a souffert dans les transitions à l’image des trois buts encaissés par Le Fée (15e), Yongwa (39e) et Dieng (88e). Pourtant, le technicien français avait tenté de changer de système tactique pour être plus performant dans les deux surfaces, mais sans succès. « Je suis passé à quatre derrière et j’ai ajouté un milieu, en espérant avoir plus de relations techniques à l’intérieur du jeu, mais ça n’a pas été le cas. Quand il y a autant de déchet technique sur un début de match, alors qu’il n’est pas question de fraîcheur à ce moment de la rencontre, c’est qu’il y a eu un manque de concentration de plusieurs joueurs », a déclaré le coach parisien en après-match.

Mais cette rencontre est à l’image des piètres performances réalisées par le PSG depuis plusieurs semaines déjà. « Il subit les événements, comme si le manque de cohérence de sa politique sportive et les limites de son effectif – deux aspects pour lesquels les responsabilités sont multiples – lui revenaient brutalement en plein visage », note L’E. Même si Christophe Galtier semble ne pas avoir de prise sur son groupe, les joueurs sont les premiers responsables de ce naufrage. « Trop de joueurs sont en dessous, autant dans la performance que dans l’attitude. » À ce jour, ils sont très peu à répondre présent, d’après le quotidien sportif : Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Danilo Pereira et, par intermittence, grâce à leur talent, Leo Messi et Mbappé. Mais les deux offensifs enchaînent depuis quelques semaines les prestations insipides, « qui ne suffisent pas à porter l’équipe. Tous les autres n’y sont plus. Certains ne l’ont même jamais été, à l’image de Carlos Soler. »

Le seul point positif pour le PSG en cette fin de saison est son calendrier abordable, même s’il est difficile d’avoir des certitudes avec cette formation parisienne. Jusqu’à la clôture de la saison 2022-2023 le 3 juin prochain, le club parisien va affronter quatre équipes mal classées sur cinq, dont deux qui sont quasiment reléguées en Ligue 2 (Troyes et Ajaccio, soit les deux prochains matches) et deux qui luttent pour ne pas descendre (Auxerre et Strasbourg). Les Rouge & Bleu clôtureront l’exercice par la réception du Clermont Foot qui n’a plus rien à jouer. « Un tel programme devrait être une sinécure. Mais pas aujourd’hui, avec ce PSG qui s’avance comme le pire de l’ère QSI depuis son arrivée en 2011″, conclut L’Equipe.

▫️9 défaites en 2023



▫️4 défaites concédées au Parc



▫️Éliminé piteusement par le Bayern sans marquer de but



▫️Éliminé par l’OM en CDF



This is fine



De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette contreperformance du PSG au Parc des Princes face au FC Lorient. À dix pendant 70 minutes, le leader du championnat a sombré sur sa pelouse ce dimanche. Sur ses quatre dernières sorties à domicile, le club de la capitale s’est incliné pour la troisième fois. « Mais ces journées du patrimoine dédiées aux adversaires (Rennes, Lyon, Lorient) ne participent que d’une dégringolade générale de l’édifice parisien, entamé de partout. » Entre un Achraf Hakimi incapable de se maîtriser en quinze minutes et une défense recomposée à plusieurs reprises, « le PSG, c’est devenu rien ou pas grand-chose, c’est laid et mou, ça pendouille, ça se laisse aller, c’est un cafardeux en robe de chambre à 17 heures un dimanche qui semble se lever pour aller se recoucher », estime LP. De son côté, Kylian Mbappé (23 buts) a profité de l’erreur du portier des Merlus pour prendre une avance supplémentaire au classement des meilleurs buteurs devant Jonathan David (21) et Alexandre Lacazette (20), qui n’ont pas marqué avec le LOSC et l’OL.

Mais pour le reste, pas grand chose à retenir. Le FC Lorient est venu s’imposer sur la pelouse du Parc des Princes comme lors du tout premier match de l’ère QSI en 2011. « À l’époque, le PSG n’était qu’un projet financier sans les compétences footballistiques pour l’accompagner. D’aucuns diront que douze ans plus tard, rien n’a changé. On pensait en 2011 que Paris allait grandir, dépenser l’argent avec intelligence pour empiler les titres. On était naïfs même si la couronne de champion de France reste encore accessible malgré ce nouvel accroc aux allures de faute, de goût au minimum », conclut Le Parisien.

Assez rare dans les médias, Luis Campos s’est exprimé après la défaite face au FC Lorient ce dimanche après-midi. En infériorité numérique pendant 70 minutes, les Parisiens ont été bousculés du début à la fin par les Merlus. Et le conseiller sportif des Rouge & Bleu exige une réaction de l’ensemble de groupe : « On comprend très bien que les supporters sont déçus aujourd’hui. Nous aussi, toute l’équipe est très déçue. C’est dur de perdre comme ça, il faut réagir vite. On est premier du championnat depuis la première journée. On ne doit pas perdre la tête et continuer notre travail pour aller chercher ce titre. On a besoin des supporters, des joueurs, du coach et de tout le staff pour bien terminer la saison. On a fait un travail difficile dans une année difficile, on est tous ensemble pour aller chercher ce titre. J’exige une réaction de tout le monde. C’est le moment de dire que le club doit être ensemble », a déclaré le dirigeant portugais au micro de Canal Plus. Et avec le succès de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre (2-1), le PSG compte désormais seulement cinq points d’avance en tête du classement avant son déplacement sur la pelouse de Troyes dimanche prochain.