PSG / Lorient : Les notes des Parisiens dans la presse

Une nouvelle fois, le PSG a sombré en cette année 2023 sur sa pelouse. Face au FC Lorient, les Rouge & Bleu ont coulé et se sont inclinés sur le score de 1-3.

En cette fin de saison 2022-2023, le PSG a pour unique objectif de valider officiellement son 11e titre de champion de France. Mais, le club parisien arrive tout de même à se faire des frayeurs suite à son nouveau revers à domicile, le troisième sur les quatre dernières rencontres au Parc des Princes. Rapidement réduits à dix après l’expulsion d’Achraf Hakimi à la 20e minute de jeu, les Parisiens n’ont rien montré pour espérer un autre résultat. Pire encore, les Rouge & Bleu ont de nouveau affiché un visage inquiétant dans cette bouillie footballistique où aucun joueur ne s’est montré à son avantage.

Lorient n’a remporté que 2 matches en L1 à l’extérieur en 2023 :



▫️Angers (deja condamné)

▫️PSG pic.twitter.com/Q8fC3Zbtzg — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 30, 2023

Les cadres pas au niveau

Si certains joueurs comme Carlos Soler ou Juan Bernat continue de décevoir semaine après semaine, ce dimanche, Christophe Galtier n’a pas pu compter sur ses joueurs cadres. Auteur d’une saison très compliquée, Marco Verratti n’a pas su élever son niveau de jeu, comme le rapporte Le Parisien, qui lui attribue la note de 3.5/10 : « Toujours pas du grand Verratti, dans le dur physiquement. Son influence sur le jeu reste globalement trop neutre. Un sérieux manque de rigueur défensive à l’image de son laxisme sur l’action amenant le deuxième but des Merlus. » De son côté, Lionel Messi est complètement passé à côté de sa rencontre. « Des mauvais choix, peu de réussite dans ses initiatives et un déficit physique visible face à des Lorientais qui l’ont bien muselé », observe LP qui lui donne la note de 3/10. Enfin, Carlos Soler est sur la lignée de ses dernières prestations. En 45 minutes, l’Espagnol a été inexistant. « Il ne réussit rien et ne tente pas grand-chose. Galtier l’a recadré en cours de première période, ce qui n’a visiblement pas plu à l’ancien Valencian », ajoute L’Equipe qui lui attribue la pire note du match (2/10).