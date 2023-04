Revue de Presse PSG : la gestion d’Ekitike, Soler…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 24 avril 2023. La gestion d’Hugo Ekitike qui n’a plus joué depuis trois matches. Carlos Soler qui poursuit sa saison difficile mais qui garde la confiance de Christophe Galtier.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le cas Hugo Ekitike. Le jeune attaquant (20 ans) arrivé de Reims l’été dernier n’a pas joué la moindre minute depuis trois matches. Le quotidien francilien évoque les soirées du numéro 44 parisien ces dernières semaines. « Elles débutent, généralement, par un échauffement dans la bonne humeur aux côtés des jeunes titis parisiens puis elles se poursuivent sur le banc pendant la première période. Quand la deuxième mi-temps débute, il part pour un autre échauffement plus poussé le long de la ligne de touche, avant de reprendre, finalement, la direction du banc après plus de 35 minutes d’exercices. » Le match de vendredi soir face à Angers n’a pas dérogé à la règle. Même s’il joue peu, il reste top dans son attitude au quotidien, il continue d’être très pro lors des entraînements, assure un proche du vestiaire. Le quotidien francilien indique aussi que sa faible utilisation interpelle, « alors que les possibilités offensives ne sont actuellement pas nombreuses et que Carlos Soler, pourtant peu convaincant, continue de lui être préféré.«

Le Parisien estime que la greffe entre le PSG et Hugo Ekitike, huit mois après son arrivée ne prend toujours pas. « La marche PSG est-elle aujourd’hui tout simplement trop haute ? L’opportunité d’évoluer dans la capitale est-elle arrivée trop vite pour un joueur qui ne comptait que 40 matchs en pros avant de poser ses valises ? Pas impossible. » Un acteur proche du transfert explique que le buteur ne s’attendait pas forcément à une arrivée aussi rapide dans un tel club mais davantage dans un club un peu moins huppé. Malgré ça, quand le PSG a noué les premiers contacts, sa volonté était d’y aller. « Sa nonchalance affichée durant certains entraînements ou le manque de compréhension des consignes de Galtier concernant son positionnement sur le terrain ont pu lui être reprochés, mais ces épisodes ont fait partie de son apprentissage du haut niveau« , indique Le Parisien qui conclut en expliquant qu’Ekitike serait déterminé à montrer qu’il a encore son mot à dire et à inverser la tendance.

De son côté, l’Equipe fait un focus sur Carlos Soler. Auteur d’une saison très moyenne, le milieu de terrain espagnol a été titulaire lors des trois dernières rencontres du PSG, qui se sont soldées par trois succès. Mais lors de ces matches contre Nice (0-2), Lens (3-1) et Angers (1-2), il a « livré des prestations au mieux quelconques. » Dans les notes du quotidien sportif, il affiche une moyenne de « 4,08, ce qui le positionne au… 285e rang sur 291, parmi les joueurs comptant 10 notes ou plus. » L’Equipe qui indique que ce constat contraste avec le statut inattendu de l’ancien valencian, « devenu le troisième larron offensif. Celui que l’on n’attendait pas, ou plus vraiment. » Le forfait de Neymar jusqu’à la fin de saison et le besoin d’équilibre collectif recherché par Christophe Galtier ont fait le jeu de Carlos Soler. Malgré ça, ses performances sont globalement décevantes et sans saveur.

« De tous les milieux parisiens, y compris les jeunes Warren Zaïre-Emery (17 ans) et Ismaël Gharbi (19 ans), il est celui qui a le moins de réussite dans les secteurs de jeu analysés : en moyenne 41 passes par 90 minutes, soit 14 de moins que Gharbi et très loin des 93 de Marco Verratti, seulement 0,4 dribble réussi par match et 3,2 duels gagnés. » Son rendement (30 matches, 6 buts, 4 passes décisives) est loin des standards attendus estime le quotidien sportif. De son côté, l’international espagnol ne considère pas vivre une saison délicate. Il se dit très heureux à Paris et souhaiterait rester la saison prochaine, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. « Les trois matches qu’il vient d’enchaîner lui ont donné l’impression d’être sur le bon chemin après une arrivée tardive et une blessure. » En interne, Carlos Soler est jugé bien dans ses baskets. Mais son épanouissement tarde à se refléter durant les matches.