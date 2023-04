L’été dernier, le PSG s’est débarrassé de beaucoup d’indésirables mais pour la plupart, il s’agissait d’un prêt. Peu ont convaincu leur actuellle équipe et devrait revenir à Paris cet été. Ça pourrait ne pas être le cas d’Edouard Michut.

Prometteur titi parisien, Edouard Michut a joué quelques matches avec l’équipe première du PSG (8 matches). Mais en quête de temps de jeu, il a accepté de rejoindre Sunderland, club de D2 Anglaise sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cette dernière est de 2,5 millions d’euros et de 5 si les Black Cats montent en Premier League (actuellement sixième). Après des débuts compliqués, avec seulement 66 minutes de temps de jeu lors de la première partie de saison, le milieu de terrain (20 ans) enchaîne depuis 2023 avec 1260 minutes de temps de jeu. La blessure longue durée du capitaine Corry Evans (rupture des ligaments croisés) lui a ouvert d’autres perspectives mais il a réussi à gagner la confiance de son entraîneur, Tony Mowbray. Le natif de Versailles a été titulaire à 15 reprises depuis le 1er janvier.

Sunderland aimerait le conserver

Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, il avait avalé sa frustration de ne pas être dans les plans de Christophe Galtier pour cet exercice 2022-2023 indique Le Parisien. Aujourd’hui, il a retrouvé le sourire et aurait convaincu le club anglais. Même si un point sera fait à la fin de la saison pour la suite de sa carrière, Sunderland aimerait le conserver. Cité par le quotidien francilien, Michael Walker, journaliste pour The Athletic explique. « On dirait que le club veut le garder et donc l’acheter au PSG. Mais, s’il revient en France, il sera à coup sûr un joueur et une personne sublimés ou au moins différente. «