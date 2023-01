Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 20 janvier 2023. La victoire spectaculaire du PSG contre la Riyadh Season Team (5-4), le très certainement dernier affrontement entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, plusieurs pays d’Asie qui aimeraient accueillir la tournée d’été du PSG.

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur le match amical riche en buts remporté par le PSG contre la Riyadh Season Team (5-4). Le quotidien sportif qui fait un focus sur le duel entre deux des meilleurs joueurs de l’histoire du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui se sont partagés le titre de meilleur joueur du monde pendant plus de 15 ans. « Dans ce match dans le match, les deux stars ont réussi à briller » avec un but pour la Pulga et deux pour CR7. « À l’applaudimètre, les deux stars ont été de loin les plus acclamées. » L’Equipe explique que même s’il « ne faut pas en tirer de conclusions définitives« , le PSG a souvent été coupé en deux jusqu’à la sortie de ses stars offensives. L’équipe de Christophe Galtier qui a également encaissé quatre buts « et montré un visage souvent trop passif sur les coups de pied arrêtés. » Un point positif de cette rencontre, le retour à la compétition de Nuno Mendes.

De son côté, le Parisien revient aussi sur la victoire du PSG et sur le duel entre les deux extraterrestres du football mondial, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le quotidien francilien indique que « dès deux heures avant le coup d’envoi, les premiers « Messi, Messi » descendaient des tribunes. » Lorsque Cristiano Ronaldo est apparu sur les écrans, des applaudissements nourris ont retenti dans le stade. « Il n’y en avait que pour les deux meilleurs ennemis, qui, comme un symbole, ont assuré le spectacle sur le terrain pendant leur heure de jeu respective. » Le Parisien qui explique que malgré l’absence d’enjeu dans cette rencontre, et d’une intensité assez faible, « les fans présents pourront toujours se dire qu’ils y étaient et que c’était bien. »

L’Equipe évoque aussi la tournée estivale 2023 du PSG et le fort engouement de l’Asie pour accueillir le club de la capitale. Le quotidien sportif explique que si les Rouge & Bleu « se destinaient à retourner aux États-Unis pour sa tournée estivale 2023« , ils pencheraient désormais vers l’Asie comme durant l’été 2022 et sa tournée au Japon. Le club de la capitale a reçu « beaucoup de propositions très intéressantes aussi bien financièrement qu’en termes de contenus afin de continuer à développer sa notoriété dans cette partie du monde. » Le Japon, la Corée du Sud, Singapour, où il possède un bureau, et la Thaïlande se sont positionnés. L’Equipe qui indique qu’en 2022, « un promoteur thaïlandais souhaitait organiser un tournoi regroupant le Bayern Munich, Manchester City et le PSG. » Les deux premiers clubs avaient donné un accord de principe mais « il n’a pas pu rivaliser avec la concurrence, notamment celle du Japon qui a offert un peu plus de 10 millions d’euros » pour accueillir le PSG. Ce dernier voulait également organiser le Trophée des Champions. « Dans le cadre de ses négociations pour sa tournée estivale, le PSG donne un coup de main à la LFP pour la tenue de son premier match officiel de la saison dans cette partie du monde« , conclut l’Equipe.