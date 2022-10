Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 27 octobre 2022. L’explication du retour en grande forme de la MNM, l’organisation complexe des supporters parisiens et du Maccabi au Parc des Princes, les féminines en Coupe d’Europe…

Après trois victoires de suite dans un système en 4-3-3 avec des prestations collectives convaincantes et onze buts inscrits dans ce laps de temps. Dans cette configuration, la « MNM » a été particulièrement brillante avec neuf réalisations. Dans son édition du jour, Le Parisien se demande si cette attaque a enfin trouvé la recette pour être efficace sur le long terme. Le nouveau schéma proposé par Christophe Galtier permet aux trois attaquants d’avoir de « l’alchimie » et « de la complémentarité » dans leur jeu. C’est aujourd’hui le trio le plus prolifique d’Europe, avec des statistiques absolument DÉ-LI-RAN-TES ! Sur les 50 buts inscrits par le PSG cette saison, 40 ont été marqués par Messi, Neymar et Mbappé. Le premier cité est à 11 buts et 12 passes décisives, pour le Brésilien c’est 13 buts et 10 passes décisives et pour ce qui est du Français, il tourne à 16 buts et 4 offrandes. On rappelle, que nous sommes seulement à la fin du mois d’Octobre et la saison a seulement repris il y a trois mois…

Le Parisien a interrogé certains consultants et tous sont en admiration devant le spectacle offert sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi. « Ils nous ont offert un fabuleux spectacle ! », admet l’entraîneur du Maccabi Haïfa. De son côté, Elie Baup a été impressionné par le niveau de jeu. « C’est le foot, le spectacle, le plaisir. Il n’y a pas d’autres mots. C’est magnifique ! », s’émerveille l’ancien entraîneur.

Toute cette magie observée sur le terrain est en partie due au changement de tactique. Pour Benoît Cheyrou, ce système met les trois de devant « dans les meilleures conditions » avec leur positionnement préférentiel. Derrière, les efforts sont faits, puisque les trois joueurs « joue enfin collectif » d’après Éric Rabesandratana.

La seule performance du trio ne suffit pas toujours, estime le quotidien francilien. C’est en étant solidaire et généreux que le club de la capitale pourra continuer sur cette voie, ajoute le journal. En revanche, le bon rythme des joueurs pourraient être endommagés par la Coupe du Monde au Qatar qui approche à grand pas.

Dans son édition du jour, Le Parisien enquête et se demande comment était-il possible que les supporters du Maccabi Haifa aient pu occuper “quasiment 1/8e du Parc à eux seul”, et notamment se regrouper en tribune Boulogne.

Le quotidien a interrogé un supporter du Maccabi Haifa, Ido, qui explique que « beaucoup de supporters ont compris qu’il y avait de grandes chances qu’ils restent sans billet et ont décidé d’en acheter de leur côté dans les tribunes les plus proches de la zone des supporters à l’extérieur ». Ceci était aussi possible grâce à la plateforme de revente de billets, Ticketplace. Les sections 129, 327, 328, 329 et 429 en tribune Boulogne, 103, 303, 304 et 404 en tribune Paris ont donc été ciblés par les fans israéliens.

Alerté par les multiples achats venant de la plateforme de revente de billets, le club Rouge & Bleu a décidé de bloquer les ventes si l’adresse IP était en Israël. Mais grâce à aux VPN, les supporters du Maccabi ont pu acheter leur précieux sésame. De son côté, le préfet de police a travaillé en étroite intelligence avec l’ambassade d’Israël sur la préparation de ce match. La préfecture craignait déjà « l’isolement au milieu de supporters parisiens » de « 2 000 supporters du Maccabi Haïfa ne venant pas d’Israël » et « susceptibles d’avoir acheté des places en tribunes grand public ». Environ 6000 supporters étaient attendus , et “l’écrasante majorité de ces supporters sembleaient bien venir d’Israël.”

Le quotidien francilien révèle que des supporters parisiens, qui disposaient de billets dans ces section ont été “mis devant le fait accompli à leur arrivée au stade”, l’un d’entre eux témoigne : « En arrivant devant l’accès 329, vers 20h30, les agents de sécurité qui filtrent nous demandent texto : Vous êtes pour le Maccabi ou le PSG ? Ils nous disent qu’il faut nous trouver un autre accès. » Certains supporters ont dû “regarder le match debout, ou assis sur les escaliers, provoquant une vive frustration”.

Dans le stade, un “simple cordon de sécurité”, séparait les fans du Maccabi à la tribune Boulogne et celle de Paris. Mais fort heureusement, “aucun incident majeur » n’a été à déplorer.

L’Équipe revient sur le match nul des féminines du PSG contre le Real Madrid en UEFA Women Champions League. Les deux équipes s’étaient affrontées la saison passée et les Parisiennes l’avaient remportées à deux reprises dont une fois 4-0 au Parc des Princes. L’événement de cette rencontre était le retour de Kheira Hamraoui sur les terrains pour la première fois depuis le 16 avril dernier. La Française est rentrée à la 76e minute de jeu mais elle n’a pas réussi à faire la différence. Malgré un meilleur visage que face à Chelsea, les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à ramener les trois points de la victoire et n’ont toujours pas marqué un seul but cette saison en Europe (0-0).