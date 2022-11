Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 4 novembre 2022. Les limites et améliorations à venir pour le PSG, les chances de se qualifier du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les dernières informations sur l’état de santé de Fabian Ruiz et Kimpembe…

L’Équipe fait un premier bilan du PSG sous l’ère Galtier et constate que le collectif “ne maîtrisait pas complètement les événements” en se reposant trop sur ses stars. Le problème que rencontre Paris c’est son absence de solidité défensive. Le fait de ne pas encaisser de buts « est une obsession » pour le coach du PSG. Avec 6 buts encaissés en 3 matches, les Rouge & Bleu montrent de vraies limites mais la défense n’est pas la seule responsable de cette situation. D’être repassé à un système avec 4 joueurs derrière permet de retrouver Marquinhos à son véritable niveau. Le PSG a actuellement besoin « de joueurs un peu plus défenseurs dans l’âme dans plusieurs zones du jeu. Achraf Hakimi, à droite, ne remporte pas assez de duels, par exemple. Contre la Juve, il en a gagné deux sur six disputés. Si Marco Verratti et Vitinha sont performants dans l’utilisation du ballon, ils sont un peu moins efficients ces derniers temps dès qu’il s’agit de mettre l’épaule ou le pied » écrit le quotidien sportif.

Face à la Juventus, l’international marocain n’a effectué que 11 passes dans le dernier tiers du terrain, sur 61 ballons touchés. Ce qui met en exergue un certain problème sur l’utilisation du joueur. Un autre problème : les corners qu’ils soient offensifs ou défensifs. “Offensivement, Paris n’a pas mis un seul but sur corner, avec des joueurs comme Marquinhos ou Sergio Ramos dont le jeu de tête est pourtant une qualité.” L’autre difficulté est défensif. Puisque trois buts ont été encaissés sur corner, sur les quinze au total depuis le début de la saison… Bien que le PSG possède le troisième ratio de duels gagnés sur coups de pied arrêtés en Ligue 1.

L’Equipe révèle que Fabian Ruiz manquera, au minimum, les deux matches du PSG avant la Coupe du Monde, contre Lorient dimanche après-midi (13 heures) et Auxerre le 13 novembre (13 heures). « Plus appelé en sélection depuis l’Euro en 2021, Fabian Ruiz (15 sélections) pourra-t-il être rétabli pour la Coupe du monde ? Les prochaines heures le détermineront » , assure le quotidien sportif. Touché au tendon d’Achille lors de l’entraînement de veille de match avant Juve / PSG, Presnel Kimpembe va mieux même s’il devrait être ménagé ce dimanche.

Le Parisien donne les chances du PSG face aux potentiels adversaires des huitièmes de finale. Le Bayern Munich serait, sur le plan statistique (18 %), l’adversaire le plus probable… et pourtant celui à éviter. Les Bavarois ont été la meilleure attaque des phases de poule dans le « groupe de la mort » (18 buts) et vu les difficultés affichées par les Rouge & Bleu en défense… Le quotidien francilien donne 35% de chances au PSG. Même pourcentage pour une confrontation face à Manchester City qui est « l’autre épouvantail » de ces huitièmes de finale.

En affrontant le Real Madrid, les hommes de Christophe Galtier aurait 40% de chances de se qualifier vu les incertitudes montrées ces premiers mois.

Dans le duel qui pourrait les opposer au Napoli, celui-ci est jugé comme “équilibré”. En effet les italiens sont invaincus en Serie A et pratiquent un jeu spectaculaire. Le Paris Saint-Germain aurait donc 50% de chances de se qualifier. Contre Chelsea, ce chiffre passe à 55% puisque les Blues souffrent d’un manque d’efficacité offensif. Enfin face à Tottenham et Porto, le PSG aurait 65% de passer en quart de finale selon Le Parisien. Le club de la capitale serait donc clairement les favoris… même s’il faudra rester prudent.

Le journal local a fixé les points à améliorer pour la suite de la Ligue des Champions. Le quotidien explique que le PSG doit s’améliorer pour viser loin. Les dirigeants et le staff technique ont parlé en interne au début de saison de dernier carré à atteindre, dévoile Le Parisien. « Défendre n’appartient pas à la carte génétique de ce PSG-là » mais les Rouge & Bleu peuvent réaliser de bonnes performances dans ce domaine. « Il manque encore ce caractère d’équipe pour faire bloc ensemble. » À part Neymar, qui n’hésite pas à aider en défense, Kylian Mbappé et Lionel Messi le font par parcimonie. « Pour les sept autres joueurs de champ, le compte n’y est pas. Les latéraux pensent plus à déborder – souvent pour rien – qu’à fermer leur couloir. Au milieu, les meilleurs éléments – Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz – aiment utiliser le ballon mais restent légers dans les duels. » Propulsé comme numéro 1 du PSG cette saison, Gianluigi Donnarumma n’offre pas une sérénité totale dans ses interventions. « Il ne domine pas sa surface, seulement sa ligne et encore pas toujours.[…] Son jeu au pied demeure problématique, ses dégagements au pied sont souvent autant de ballons rendus à l’adversaire. »

Pour Le Parisien, si Keylor Navas reste au PSG cet hiver, il pourrait se révéler une alternative crédible dans les buts. « Navas, avec ses trois Ligues des champions au compteur, reste une valeur sûre, sans doute plus constant, plus fiable sur la durée, plus maître des événements dans les grands matchs européens qui attendent Paris en 2023. » Il faudra aussi peut-être recruter. « Au lancement de la saison, les éléments de langage ont consisté à dire qu’avec le Mondial et ses conséquences imprévisibles, Paris monterait deux équipes de niveau équivalent. Trois mois plus tard, le compte n’y est pas. » Pour Le Parisien, il faudra apporter du poids devant, le PSG n’ayant pas de vrai numéro 9 de métier, Hugo Ekitike étant encore trop tendre.