Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 13 mars 2023. Les différents objectifs de fin de saison à accomplir, une chance à saisir pour les « seconds couteaux » de l’effectif, Gérard Prêcheur a toujours la tête aux Féminines du PSG.

Dans son édition du jour, L’Equipe explique que les « seconds couteaux » du PSG auront une chance à saisir dans cette fin de saison qui risque d’être longue. Avec les éliminations précoces en Ligue des champions et Coupe de France, le club de la capitale n’a plus que le championnat de France à remporter. Surtout que cet objectif ne sera pas simple jusqu’au bout à l’image de la victoire étriquée obtenue sur la pelouse du Stade Brestois (1-2) ce week-end. Afin d’éviter une fin de saison en roue libre, Christophe Galtier peut compter sur l’esprit de compétition forcené de certains cadres. À commencer par Kylian Mbappé qui aura pour objectif de remporter le titre de meilleur buteur du championnat pour la cinquième fois d’affilée. Mais le champion du Monde 2018 n’est pas le seul à avoir un objectif en tête en cette fin d’exercice 2022-2023. « En dehors des cadres incontournables (Marquinhos, Verratti, Hakimi, Nuno Mendes, etc.), une partie non négligeable de l’effectif a tout intérêt à saisir la moindre opportunité de se montrer afin d’envoyer un message en vue de la saison prochaine. Cela concerne essentiellement la classe moyenne du vestiaire, dont aucun, à part Vitinha et Nordi Mukiele, n’a assez convaincu pour s’assurer un rond de serviette à la rentrée. », constate L’E.

Après un mercato d’été décevant, le duo Campos-Galtier ne fera pas dans le sentiment pour composer un groupe plus proche de leurs aspirations. Ainsi, les performances de Juan Bernat, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Carlos Soler et Hugo Ekitike seront scrutées de près lors des prochaines semaines, rapporte le quotidien sportif. « Campos n’a pas le même regard sur tous ces joueurs – par exemple, il croit de longue date qu’Ekitike a un potentiel énorme et il entretient une relation ancienne et privilégiée avec Sanches -, mais il sait être intransigeant, même avec ses couvées. » Ainsi, les différents noms cités devront marquer des points lors des 11 derniers matches. De son côté, Sergio Ramos joue également gros. En fin de contrat en juin, l’ancien du Real Madrid souhaite rester à Paris, « mais si l’effet bénéfique de son leadership est reconnu par tous, on ne garde pas un joueur de son standing pour le laisser sur le banc. » Sa prolongation dépendra donc de ses performances.

Cette fin de saison pourrait aussi permettre de briller pour attirer des courtisans en vue d’un départ cet été. « Des seconds couteaux déçus de leur statut ont conscience qu’ils pourraient être plus épanouis ailleurs. » Enfin, les jeunes du centre de formation (Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu, Timothée Pembélé, Ismaël Gharbi) ont une belle chance à saisir. « Le club envisage de leur réserver un espace grandissant à l’avenir, mais, pour le moment, certains ne se satisfont pas de leur temps de jeu. Dragués et parfois tentés par d’autres clubs, ils ont tout à gagner à se signaler aux yeux de leurs dirigeants ou des recruteurs », conclut L’E.

🗣️ | Warren Zaire-Emery pour Canal+ :



“On marque à la dernière minute, ça montre qu’on est une équipe solidaire et qu’on donne tout jusqu’à la fin !” 🇫🇷🌟#SB29PSG pic.twitter.com/l0cOEROatx — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 11, 2023

Le quotidien sportif évoque aussi la situation chez les Féminines du PSG avec le cas Gérard Prêcheur, courtisé par la Fédération Française de Football pour remplacer Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France. Ce dimanche, les Parisiennes l’ont facilement emporté face au Stade de Reims (4-0) en D1 Arkema et maintiennent la pression sur le leader, l’Olympique Lyonnais. À cinq mois du début de la Coupe du monde (la France affrontera la Jamaïque, le Brésil et le Panama) et à un mois des matches de préparation, le temps presse. Cité comme potentiel successeur, le coach du PSG, Gérard Prêcheur, n’a pas donné l’impression d’avoir l’esprit tourné vers les Bleues : « Là, on va avoir cinq matches en dix-huit jours : Ligue des champions, Coupe de France, Championnat. Pour le moment, je n’ai eu aucun contact avec la Fédération française de football. Donc je me concentre sur ma mission, qui n’est déjà pas facile à mener : nos prochains matches avec le PSG. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi les objectifs de fin de saison pour le PSG. Et les Rouge & Bleu auront plusieurs challenges à relever pour rendre cette fin d’exercice 2022-2023 plus attrayante. En effet, il ne reste plus que la Ligue 1 pour amener un peu de sourire aux joueurs et supporters. Avec sa victoire sur la pelouse du Stade Brestois, le club parisien s’est rapproché de son 11e titre de champion de France, ce qui représenterait un record dans l’histoire du football français. Jusqu’au 3 juin, date de la dernière journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu disputeront 11 rencontres. Mis à part la correction infligée à l’OM il y a deux semaines (3-0), le PSG vit un début d’année 2023 très compliqué aussi bien en terme de résultats que dans le jeu collectif. Ainsi, « l’idée, pour les trois prochains mois, est de s’appuyer sur cette rencontre pour finir la saison sur une note plus positive. » Contraint de repasser en 4-4-2 losange au Stade Francis Le Blé, Christophe Galtier devrait poursuivre dans son schéma en 3-5-2 lors des prochaines rencontres. « En l’absence de Neymar, la connexion Mbappé-Messi doit donner le ton et apporter ce grain de folie face à des défenses de Ligue 1 qu’ils peuvent faire plier sur une accélération ou un geste de génie. C’est le moment de se lâcher, de se faire plaisir et d’en donner », explique LP.

Et pour espérer vivre une belle fin de saison, le PSG devra également réaliser un bilan comptable quasi parfait, en essayant d’être invaincu en 15 rencontres (en prenant en compte l’actuelle série de quatre victoires d’affilée). L’objectif sera d’obtenir le record de points sur une saison et battre celui détenu par les Rouge & Bleu datant de la saison 2015-2016 (96 points). « Si les Parisiens venaient à terminer la saison avec au moins dix succès ils pourraient égaler cette marque historique. Avec onze victoires, il en totaliserait 99. » Et les champions de France en titre joueront gros lors des prochaines échéances avec un calendrier chargé : les réceptions du Stade Rennais, du RC Lens et de l’Olympique Lyonnais et un déplacement à Nice. Avec un bilan peu reluisant lors des chocs du championnat, des victoires dans ces rencontres apporteraient un peu plus de consistance à la saison.

Le club de la capitale devra également profiter de cette fin de saison pour retrouver une assise défensive. En effet, sur les 16 matches disputés en 2023, le leader de Ligue 1 a conservé sa cage inviolée à seulement trois reprises et a encaissé 22 buts. « Sur l’ensemble de la saison, le PSG tourne en moyenne à un but encaissé par match, ce qui le situe en dehors du top 20 des meilleures défenses d’Europe », précise LP. Même s’il sera difficile de corriger tous les défauts en défense, un minimum de solidité défensive sera nécessaire pour passer des soirées plus reposantes. Enfin, Kylian Mbappé aura également une belle occasion à saisir pour marquer encore plus l’histoire. Après être devenu meilleur buteur du PSG et avoir rejoint Edinson Cavani au classement des meilleurs buteurs parisiens en Ligue 1 (138 buts), l’attaquant français a un autre record dans le viseur : remporter un cinquième titre de meilleur buteur du championnat d’affilée. Une performance uniquement réalisée par Jean-Pierre Papin, Delio Onnis et Carlos Bianchi. Redevenu meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations, le numéro 7 du PSG aura de la concurrence cette saison avec Jonathan David (19 buts), Alexandre Lacazette (16 buts), Wissam Ben Yedder (16 buts) et Folarin Balogun (15 buts). « Pas décidé à laisser sa couronne, Mbappé sait qu’il devra enchaîner les belles journées au boulot jusqu’à la fin de la saison », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien revient sur le mauvais geste de Kylian Mbappé sur Haris Belkebla lors de Brest / PSG. Capitaine du soir, le champion du Monde 2018 a été coupable d’une grosse faute suivi d’un geste d’humeur sur l’Algérien, quelques minutes avant son but salvateur. Un comportement qui aurait pu valoir un carton rouge à l’international français. « Une action checkée par la VAR et qui débouche seulement sur un carton jaune aux deux hommes. » Interrogé à ce sujet, Luis Fernandez a critiqué l’attitude de l’attaquant de 24 ans. « Il n’est pas un capitaine expérimenté mais un capitaine ne doit pas se comporter ainsi. Je n’oublie jamais qu’il est encore jeune mais son geste est surprenant. Aujourd’hui, un capitaine doit montrer le bon exemple. Kylian a quand même plein d’excuses car c’est le joueur le plus exemplaire sur le terrain depuis des mois. Il ne faut pas en faire tout un plat de cet épisode. Il a été pris dans le feu de l’action. On lui demande vraiment beaucoup et c’est en faisant ce genre d’erreurs qu’il deviendra aussi un grand capitaine », a déclaré l’ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG.