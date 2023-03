Le PSG prend le large en tête de la Ligue 1

Après sa nouvelle désillusion en Ligue des champions, le PSG a su se ressaisir en s’imposant au finish sur la pelouse du Stade Brestois 29 (2-1). Et à l’issue de cette 27e journée de Ligue 1, le club parisien réalise l’une des meilleures opérations.

Le but de Kylian Mbappé à la 90e minute de jeu au Stade Francis Le Blé pourrait avoir son importance pour l’obtention du 11e titre de champion de France de l’histoire du club. Grâce à la victoire 2-1 sur la pelouse du Stade Brestois, le club parisien réalise une excellente opération comptable au classement. En effet, après cette 27e journée de Ligue 1, le leader du championnat compte désormais 10 points d’avance sur son poursuivant, l’Olympique de Marseille. Opposés au RC Strasbourg ce dimanche soir, les Olympiens ont perdu de précieux points dans les derniers instants du match. Malgré l’expulsion rapide de Leonardo Balerdi à la demi-heure de jeu, les hommes d’Igor Tudor ont mené de deux buts mais un doublé tardif de Jean-Eudes Aholou (88′, 89′) a refroidi le Vélodrome et les espoirs olympiens dans la course au titre. Désormais, les Marseillais devront regarder en arrière avec le RC Lens qui revient à deux petits points suite à sa large victoire face au Clermont Foot (4-0), obtenue en grande partie grâce au triplé express (en 4 minutes et 30 secondes) de Loïs Openda. De son côté, l’AS Monaco a chuté sur sa pelouse face au Stade de Reims (0-1) et n’a pas stoppé l’incroyable série d’invincibilité de Will Still, invaincu depuis 19 matches en L1.

🦸‍♂️ | Mbappé 🇫🇷 en sauveur



⚽️ | Carlos Soler 🇪🇸 décisif



😬 | Une défense en manque de sérénité



👨‍🏫 | Les notes des Parisiens après #SB29PSG ici ➡️ https://t.co/NWCVtbt7hJ pic.twitter.com/rkduWQCFK4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 11, 2023

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’Olympique Lyonnais a arraché un match nul spectaculaire face au LOSC (3-3) tandis que l’OGC Nice a concédé un résultat nul (2-2) dans les derniers instants face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré. Enfin, l’Angers SCO se rapproche un peu plus de la descente après sa défaite 0-2 face au Toulouse FC. Pour son prochain match, le PSG accueillera le Stade Rennais le dimanche à 17h05 (Canal Plus Sport 360) dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 27e journée de Ligue 1

LOSC / Olympique Lyonnais (3-3)

AJ Auxerre / Stade Rennais (0-0)

Stade Brestois 29 / Paris Saint-Germain (1-2)

Clermont Foot / RC Lens (0-4)

AC Ajaccio / Montpellier Hérault (0-1)

Angers SCO / Toulouse FC (0-2)

FC Lorient / ESTAC Troyes (2-0)

FC Nantes / OGC Nice (2-2)

AS Monaco / Stade de Reims (0-1)

Olympique de Marseille / RC Strasbourg (2-2)

Le classement de Ligue 1