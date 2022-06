Exploit historique du PSG Handball

Déjà champion de France depuis plusieurs jours, le PSG Handball avait encore un objectif prioritaire en cette fin d’exercice 2021-2022 : terminer la saison sans connaître la défaite en Liqui Moly StarLigue. Et pour leur dernière au Stade Pierre de Coubertin, les Rouge & Bleu ont réussi un grand chelem historique. Opposé à Créteil pour cette 30ème et dernière journée, le club de la capitale s’est imposé dans ce derby sur le score de 38-33.

30/30 en Championnat

Pas inquiété dans cette rencontre face à une formation qui n’avait plus d’objectif, le PSG Hanbdall menait déjà de six buts à la pause (21-15). Portés par des excellents Nikola Karabatic et Kamil Syprzak – auteurs de 7 buts chacun – les champions de France en titre n’ont jamais été mis en danger dans cette rencontre avec une victoire finale de 38 à 33. Un succès synonyme d’exploit jamais réalisé en France avec 30 victoires en autant de rencontres. Ce derby avait également une saveur particulière pour Vincent Gérard, Yann Genty, Nedim Remili et Benoît Kounkoud. En effet, ces derniers disputaient leur dernier match avec le maillot des Rouge & Bleu. Blessé depuis de longues semaines, Mikkel Hansen ne sera également plus un joueur du PSG Handball la saison prochaine.

À l’issue du match, Nedim Remili – qui rejoindra Kielce – est revenu sur cette dernière spéciale pour lui et le PSG, via le site officiel du club. « C’était difficile de jouer aujourd’hui… Ce sont des moments durs à vivre, car on a une histoire ici. J’ai rencontré des gens incroyables. Devoir quitter ce club que j’aime tant, c’est difficile. Mais c’est le sport ! Félicitations à tout le Paris Saint-Germain Handball pour ce record de 30 victoires. Je ne sais pas si ça sera refait un jour. Je suis heureux de faire partie de l’Histoire du club et du championnat à tout jamais. Merci à tout le staff, aux supporters ! Vous allez tous me manquer. »

Désormais, le PSG Handball aura un ultime objectif en cette fin de saison : remporter la Coupe de France face à Nantes ce samedi.

Classement Liqui Moly StarLigue

PSG Handball – 60 pts (+232) Nantes – 49 pts (+147) Aix – 44 pts (+60) Montpellier – 41 pts (+76) Chambery – 39 pts (+54 pts) Nîmes – 36 pts (+23) Toulouse – 32 pts (-16) Saint-Raphaël – 31 pts (+0) Cesson-Rennes – 27 pts (-39) Chartres – 22 pts (-58) Créteil – 21 pts (-39) Dunkerque – 20 pts (-69) Limoges – 18 pts (-67) Istres – 17 pts (-83) Saran – 12 pts (-112) Nancy – 11 pts (-109)