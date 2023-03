Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 22 mars 2023. Kylian Mbappé nouveau capitaine de l’équipe de France, la relation forte entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé, le Trophée des Champions 2023 en Thaïlande ? Gérard Prêcheur doit se remettre de sa déception, le PSG prend-il soin de sa section féminine…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le nouveau rôle de Kylian Mbappé en équipe de France. Ce mardi, la FFF et Didier Deschamps ont confirmé que l’attaquant du PSG sera le nouveau capitaine des Bleus suite aux retraites internationales de Hugo Lloris et Raphaël Varane. À cette occasion, plusieurs anciens internationaux ont été questionnés sur ce nouveau rôle de l’attaquant de 24 ans. Et pour Jean-Pierre Papin, ce choix est perçu comme une évidence. « C’est un rôle taillé pour Mbappé. On donne généralement le brassard au plus ancien ou au top joueur de l’effectif. Didier a choisi Kylian, ça coule de source puisqu’il le porte aussi régulièrement au Paris-SG. C’est le leader technique de l’équipe, celui qui la fait gagner. Des joueurs de cette trempe entraînent les autres. C’était le même schéma avec Michel Platini (…) Porter le brassard, ça le changera forcément parce que tout change autour de toi, les regards, les attentes, et toi aussi« , explique Jean-Pierre Papin, capitaine des Bleus à onze reprises. « Tu as davantage d’obligations. Ça t’oblige à aller vers les uns, vers les autres, à discuter avec tous tes coéquipiers, l’entraîneur, les adjoints, la presse. Ça responsabilise mais ça tranquillise aussi. »

L’édition 2023 du Trophée des Champions (qui oppose le champion de France au vainqueur de la Coupe de France), programmée le 5 août prochain, pourrait se dérouler en Thaïlande, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. « C’est la tendance lourde que le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel, qui se tiendra demain, doit entériner. » Après avoir songé à organiser la compétition à Miami, la LFP a finalement opté pour le continent asiatique. « Après le Canada, la Tunisie, le Maroc, l’Autriche, la Chine, les Etats-Unis, le Gabon et l’Israël, le Trophée des Champions devrait donc avoir lieu dans un nouveau pays. »

Enfin, le quotidien sportif évoque le cas Gérard Prêcheur. Annoncé comme un potentiel successeur de Corinne Diacre pour occuper le rôle de sélectionneur de l’équipe de France féminine, le coach parisien a finalement été ignoré pour ce poste. Pourtant, dès le début de cette crise, l’entraîneur de 63 ans a rapidement été annoncé comme un candidat sérieux. « L’entraîneur du PSG a été interrogé à maintes reprises sur son souhait de reprendre les Bleues, tandis que certaines sources étaient même affirmatives sur son arrivée future sur le banc tricolore. » Si le principal intéressé n’avait jamais fermé la porte à une arrivée en équipe de France, le signal de la FFF n’est finalement jamais venu. « La commission fédérale chargée de choisir le nouveau sélectionneur ne l’a même pas auditionné », rapporte L’E. Pourtant, Gérard Prêcheur voyait cette opportunité comme l’aboutissement de sa riche carrière.

Désormais, il veut tourner la page, lui qui est lié au PSG jusqu’en juin prochain, avec une année en option supplémentaire. « Un soulagement ? Pas du tout, ça n’a jamais été une problématique. Je suis concentré à fond sur le PSG, comme ça a toujours été le cas. J’ai consacré presque vingt ans de ma carrière au football féminin. La majorité des joueuses qui vont aller à la Coupe du monde (20 juiillet au 20 août), je les ai côtoyées à Clairefontaine, à Lyon ou au PSG. Je leur souhaite le plus beau parcours possible », a-t-il notamment déclaré ce mardi en conférence de presse. Désormais, Gérard Prêcheur se concentre sur les Féminines du PSG et attend une réaction de ses joueuses après une prestation non-aboutie en Coupe de France face à une équipe de deuxième division. Pour ce match de Coupe d’Europe, il pourra notamment compter sur les retours de Ramona Bachmann, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani, absentes samedi dernier.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le nouveau rôle de Kylian Mbappé en équipe de France et se demande quel type de capitaine il sera. S’il réunit beaucoup d’atouts, l’attaquant du PSG devra surtout surveiller ses gestes d’humeur ou encore se soumettre à des obligations médiatiques. Mais avec 66 sélections chez les Bleus à seulement 24 ans, le natif de Paris est un successeur légitime tant il a marqué l’histoire récente de l’équipe de France (vainqueur de la Coupe du monde 2018 et la Ligue des Nations 2021, finaliste du Mondial 2022 avec un triplé en finale). « Après Michel Platini ou Zinedine Zidane, deux célèbres anciens capitaines, il démontre qu’il place la sélection au-dessus de tout, qu’il la sacralise. Or un bon capitaine, c’est déjà ça : un joueur qui estime que le football de sélection conduit plus vite et plus fort dans la légende », assure LP. Et malgré les rumeurs à son sujet, Kylian Mbappé n’a jamais posé problème en équipe de France et se fond dans le groupe et le collectif. « Mbappé possède désormais une image et un comportement beaucoup plus fédérateur qu’il y a quelques années. » De plus, l’attaquant des Rouge & Bleu est l’un des leaders techniques de cette équipe de France et sait réveiller une troupe à l’image de sa performance face à l’Argentine en finale de Coupe du monde. « Plus il s’est remis à l’endroit dans le match, plus il a tiré ses partenaires vers le haut. » À cela s’ajoute sa prise de position dans la convention des droits à l’image entre les joueurs et la FFF. « Les Tricolores ne peuvent dès lors plus ignorer que la star possède l’aura et les idées pour les défendre. Plus rien ne s’oppose à sa prise de pouvoir, y compris ici. »

Le quotidien francilien se penche aussi sur la relation forte entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Depuis la première convocation de l’attaquant en mars 2017, les deux hommes ont basé leur relation sur « un profond respect, une confiance et une affection réciproques (…) Le Basque a rapidement perçu que le crack de Bondy ne manifestait pas de la suffisance, mais que c’était sa nature profonde d’être ainsi. » Très souvent lors de ses prises de paroles, Didier Deschamps loue les qualités de Kylian Mbappé. En retour, l’attaquant du PSG a affirmé à maintes reprises que le sélectionneur de 54 ans l’avait aidé à « atteindre son plein potentiel. » À Clairefontaine, le coach n’hésite jamais à taquiner quotidiennement son avant-centre. « Il sait, aussi, se montrer un soutien indéfectible dans les rares moments de doute traversés par son prodige », comme après l’Euro 2021. Au moment du combat entre la FFF et Kylian Mbappé au sujet des droits à l’image, Didier Deschamps a su rester en marge. « Il a juste tenu à éclairer Nöel Le Graët, alors président de l’instance, en l’assurant qu’il ne fallait pas écouter ce qui pouvait se dire sur le joueur, que ça ne correspondait pas à la réalité et que celui-ci n’était en aucun cas un problème », souligne un proche du dossier. Les deux champions du monde ont tissé un lien fort entre eux, qui va au-delà du simple rapport joueur-entraîneur.

Enfin, Le Parisien se demande si le PSG prend bien soin de sa section féminine. Ce mercredi, pour la 13e fois de leur histoire, les Féminines du PSG disputeront une rencontre au Parc des Princes. Pour ce match de Ligue des champions face au VFL Wolfsburg, entre 18.000 et 20.000 spectateurs sont attendus dans les tribunes. Et peu à peu, le club parisien arrive à se construire un palmarès avec un titre de champion de France en 2021 et une Coupe de France remportée en 2022. « Reste à solidifier ce socle pour s’aligner sur les ambitions de plus en plus pressantes de la concurrence allemande, italienne, espagnole et, surtout, anglaise. » Reste aussi à savoir si la section féminine est aussi bien cajolée que l’équipe masculine. « C’est l’une des priorités du président », répond-on au club.

Et cela se confirme avec les récentes prises de décision comme la multiplication des rencontres organisées au Parc des Princes (13 au total mais 7 en trois saisons) ou encore l’intégration de la section féminine à partir de janvier 2024 dans le futur centre d’entraînement à Poissy. Le projet sportif avance de manière cohérente, explique-t-on au club. « Le duo de la direction sportive Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy semble en place pour plusieurs saisons. Quant à Gérard Prêcheur, il devrait aussi poursuivre la construction du projet en cours », rapporte LP. Cependant, le PSG devra prochainement gérer le contrat de plusieurs joueuses importantes, qui « se montrent ainsi peu rassurés quant à la capacité réelle du PSG à concurrencer les projets étrangers, financièrement et sportivement. » Une crainte que le club ne partage pas, comme l’a expliqué Angelo Castellazzi : « Nous sommes très clairs sur le projet : nous travaillons à rester compétitifs. Ce n’est pas la course à celui qui dépensera le plus mais surtout de créer un projet cohérent et compétitif. Les joueuses doivent jouer à Paris, pour le plaisir de jouer pour le club et porter le logo du PSG. »