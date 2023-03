Les féminines du PSG retrouvent le Parc des Princes ce mercredi soir à l’occasion du quart de finale aller de la Women’s Champions League. Et pour cette échéance continentale, Gérard Prêcheur espère que les supporters rouge et bleu répondront présents.

Le PSG a su se sortir d’un groupe plutôt relevé, avec notamment Chelsea et le Real Madrid, afin de valider son ticket pour les quarts de finale de la Women’s Champions League. Désormais, Kadidiatou Diani et ses partenaires devront faire face au VFL Wolfsburg ce mercredi soir (21h00, chaîne YouTube de DAZN). Une rencontre qui aura un parfum particulier puisqu’elle se déroulera sur la pelouse du Parc des Princes.

Une grosse ambiance pour porter les Parisiennes ?

Pour le média officiel du club, Gérard Prêcheur, le coach parisien, s’est exprimé sur cette rencontre. Surtout, il a souhaité délivrer un message pour les supporters rouge et bleu qu’il espère en nombre ce mercredi soir. « On adore ce stade, c’est peut-être la plus belle pelouse au monde. Par conséquent, c’est facile de se préparer dans l’approche mentale puisqu’on sait que tout le monde a envie d’y être. (…) Nous avons besoin de supporters, c’est quelque chose d’important pour nous. Demain, c’est un évènement dans ce stade magnifique. J’ai appris que nous sommes déjà plus de 15 000. Je me permets de lancer un appel aux supporters : si nous pouvions nous rapprocher des 20 000 personnes demain soir pour ce beau match, ce serait fantastique. «