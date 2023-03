Propriétaire du PSG depuis 2011, QSI a aussi acquis des parts dans le club portugais de Braga. Selon les dernières indiscrétions, les propriétaires des Rouge & Bleu seraient intéressés par le rachat d’un club espagnol.

Au PSG depuis 2011, QSI n’a pas l’intention de quitter les Rouge & Bleu malgré les désillusions répétées en Ligue des Champions. Depuis quelques semaines, on parle d’un intérêt du Qatar pour le rachat de Manchester United, même si ce n’est pas QSI qui porte le projet. Mais les propriétaires des Rouge & Bleu seraient intéressés par le rachat d’un club espagnol.

Il pourrait acquérir 51% du club

Selon les informations de la Cadena Cope, les propriétaires du PSG seraient en négociation pour racheter le club de Malaga, actuel 20e de la deuxième division espagnole. Qatar Sports Investments pourrait investir 9 millions d’euros pour racheter 51% des parts du club hispanique. Mais selon les informations de RMC Sport, même si QSI à diversifier considérablement ses investissements cette année avec notamment ses investissements à Braga et dans le Padel, à ce stade, rien n’est avancé en ce qui concerne Malaga. « C’est juste exploratoire. Et de nombreux autres clubs et sports sont à l’étude.«