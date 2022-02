Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 11 février 2022. Mbappé se rapproche d’Ibrahimovic, le coup de gueule du Collectif Ultras Paris, le Stade Rennais souhaité réitérer son exploit face aux Parisiens, J-4 avant le Real Madrid, des choix compliqués dans le onze du Paris Saint-Germain…

Le Parisien fait un focus sur Kylian Mbappé et le fait que dans cinq buts, l’international français égalera Zlatan Ibrahimovic et ses 157 réalisations. Pour le quotidien local, la question n’est pas de savoir quand il atteindra ce total mais plutôt « de quelle manière, à quel endroit et avec quelle partie du corps. » L’attaquant Rouge & Bleu s’est amélioré dans de nombreux secteurs de jeu dont le jeu de tête, où il a fait la différence à deux reprises. Par ailleurs, il a inscrit 14 buts du pied droit (dont 3 pénaltys) et quatre du pied gauche. Un témoin du Camp des Loges a confié au journal francilien que Mbappé avait « un côté imprévisible. Un peu comme le coup droit de Federer au tennis. Il n’y a qu’au dernier moment que tu sais s’il va croiser ou décroiser. »

Le média s’interroge sur les raisons du coup de gueule du Collectif Ultras Paris envers la direction parisienne ce lundi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux et visiblement c’est « l’élimination aux tirs au but contre Nice le lundi 31 janvier en Coupe de France a en effet agi comme la fameuse goutte d’eau. Car à leurs yeux, rien ou pas grand-chose ne va. » Aussi l’actualité du PSG depuis plusieurs mois « les ulcère » et tout particulièrement la « romance » entre Mauro Icardi et sa compagne, Wanda Nara. Un membre du CUP estime qu’on « n’accorde pas des congés en milieu de saison. Chacun a ses problèmes. On est passés pour des abrutis ». Et qu’en pense le Paris Saint-Germain ? Le club n’a pas réagi officiellement et rappelle « que le dialogue reste permanent avec le CUP même si les sujets abordés ont prioritairement un lien avec les questions de sécurité, de supporterisme et ne portent pas sur les enjeux sportifs » ce que regrette les ultras parisiens.

Le quotidien L’Équipe constate de son côté qu’à l’entraînement de ce jeudi, « aucune trace visible de nervosité ou d’appréhension. Pas de Leonardo ni de Nasser al-Khelaïfi pour témoigner de l’enjeu immédiat de la séquence bouillante qui s’ouvre. » Le PSG s’avance vers un dixième huitième de finale « dans une apparente sérénité » et ceci peut être expliqué par « la force de l’habitude ». Lors de la rencontre face au Stade Rennais, le PSG voudra éviter les blessures. De plus, il faudra « réaliser 90 minutes très cohérentes dans la créativité offensive comme dans la compacité défensive face au LOSC (…) Lille était une promesse. Rennes devra être une confirmation » analyse le journal sportif. Mais pour le match face au Real Madrid, « les regards seront braqués vers un homme : Leo Messi. »

À 4 jours de l’affiche contre le Real Madrid, L’Équipe estime que huit joueurs sont « quasi assurés d’être titulaires » ce mardi : Hakimi-Marquinhos-Kimpembe-Mendes en défense, Verratti et Gueye au milieu, Mbappé et Messi en attaque. Les trois dernières places sont au niveau des portiers, une dans le coeur du jeu et une devant.

Pour les gardiens de but, l’avantage semble être pour Donnarumma qui en est à 78,8 % (pour l’ex-Milanais) et 78,4 % (pour Navas) d’arrêts sur les tirs adverses cette saison. Néanmoins, la statistique la plus parlante est celle qui concerne sur le nombre de buts évités par match, calculée sur la différence entre les expected goals cadrés et les buts concédés. « Gigio » en est à 2,09 contre 0,33 pour « San Keylor ». Le suspense reste donc entier.

Au milieu Herrera se soigne la cuisse, Wijnaldum revient à peine d’une blessure à la cheville et Paredes reprend à peine les séances collectives. L’heureux élu pourrait donc être Danilo Pereira.

Enfin en attaque Neymar sera « au mieux » sur le banc, et c’est donc Angel Di Maria qui tiendrait la corde.

Le média sportif révèle que le prochain Trophée des Champions pourrait de nouveau être joué à Tel Aviv cet été mais « rien n’est encore fait même si c’est la tendance ».

Le quotidien Ouest France rappelle que le Stade Rennais est la seule équipe à avoir fait tomber le PSG cette saison en Ligue 1 et rapporte que les joueurs bretons « se déplacent avec des intentions de jeu dans un Parc des Princes pour l’instant imprenable. » Le média rappelle qu’au mois de décembre, Renne sortait d’une grosse bévue face à Saint-Étienne (0-5) mais après un réveil en fanfare contre Clermont, les Rennais avait battu le PSG sur sa pelouse (la sa seule défaite en championnat de la saison pour l’heure), « au terme d’une rencontre maîtrisée mais pas un match fondateur » selon Bruno Genesio en conférence de presse.

