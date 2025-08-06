Revue de presse PSG : Mercato, Préparation, Kimpembe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 6 août 2025. La stratégie risquée du PSG sur le mercato pourrait-elle lui coûter les arrivées de Zabarnyi et Chevalier ? Une préparation express pour le PSG, le PSG ouvre la porte à un départ de Presnel Kimpembe…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le mercato du PSG qui peine à décoller à deux semaines du début de la saison 2025-2026. Il n’existe qu’une seule explication au fait que le Paris Saint-Germain n’a annoncé qu’une seule signature – le gardien Renato Marin – cet été : l’intransigeance des dirigeants dans les discussions avec les autres clubs. Des négociations menées de manière inflexible, amenant parfois de l’incompréhension et des tensions avec les différents interlocuteurs, souligne le quotidien sportif. En ce qui concerne Illia Zabarnyi, le PSG a un accord avec l’international ukrainien depuis le mois de mai. « Une fois le titre remporté en Ligue des champions, les Parisiens pensaient pouvoir finaliser le dossier en quelques jours. Deux mois plus tard, Zabarni est encore à Bournemouth et commence à trouver le temps long. C’est l’histoire de deux clubs qui ne veulent rien lâcher, et d’un transfert qui est au point mort pour une histoire de bonus. » En fin de semaine dernière, le PSG a fait parvenir une offre – la première écrite – aux Anglais, d’un montant de 60 millions d’euros fixes, en acceptant de payer les frais de solidarité imposés par la FIFA (5 % du transfert, donc 3 millions supplémentaires). Après avoir demandé 70 millions d’euros en début de mercato, Bournemouth a réduit ses prétentions il y a déjà plusieurs semaines et s’est montré prêt à accepter une offre similaire si le club de la capitale y ajoute 3 millions de bonus. Jusqu’à mardi soir, le PSG ne voulait pas aller plus loin, prenant en exemple le transfert de Dean Huijsen, passé de Bournemouth au Real Madrid pour 62,5 millions d’euros, avance le quotidien sportif. « À Paris, on estime toujours qu’Ilya Zabarnyi sera Parisien avant la fin du mercato. Mais ces turbulences ont un impact sur le joueur. L’Ukrainien, comme tout le monde, ne comprend pas que le blocage puisse être aussi long. S’il continue de maintenir sa position en ne souhaitant rejoindre que le PSG, le défenseur central voit toujours Tottenham et Newcastle pousser. Les deux clubs ont annoncé qu’ils étaient prêts à répondre immédiatement aux exigences de Bournemouth si le joueur ouvrait la porte. » En ce qui concerne Lucas Chevalier, le PSG a envoyé deux offres orales au LOSC depuis le début des discussions, pour deux refus. La dernière est de 40 millions d’euros, bonus inclus, quand les Nordistes souhaitent avoir 40 millions d’euros, hors bonus. « La direction lilloise a expliqué aux Parisiens qu’un accord ne pourrait être trouvé qu’à plusieurs conditions : que Paris se rapproche des demandes financières d’abord – les deux parties ne sont vraiment plus très loin d’un accord -, qu’un remplaçant soit trouvé ensuite. » L’Equipe conclut en expliquant qu’au PSG, on cherche aussi à gérer le cas de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, sur le départ depuis début juin, est encore là, et Paris ne souhaite pas avoir à gérer deux gardiens numéros 1.

Le quotidien sportif évoque aussi la préparation express du PSG, qui reprend le chemin de l’entraînement ce mercredi et qui jouera son premier match officiel une semaine après avec la finale de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. L’Equipe explique que le staff parisien a décidé de laisser un maximum de temps aux joueurs après une saison très intense. Il avait quand même octroyé aux champions d’Europe un programme physique individuel précis à respecter. Le quotidien sportif indique que le PSG s’avance vers un défi inédit : commencer par quatre matches en 18 jours sans préparation foncière et lancer sa saison sans bénéficier de stage ni de matches amicaux. Pour Alexandre Marles, ancien responsable de la performance au PSG : « Imaginer que cette équipe sera prête face à Tottenham ou face à Nantes, ça n’a pas de sens. Tottenham a repris il y a plusieurs semaines, a fait des matches amicaux, ce sera donc très difficile. Ensuite, la préparation foncière, nécessaire pour une saison avec des objectifs élevés, va se faire tout au long du mois d’aout. Les objectifs du PSG sont plus tard, donc ils vont utiliser les matches comme des plages de travail. Avec sans doute beaucoup de rotations. »

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la situation de Presnel Kimpembe. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, le défenseur central pourrait quitter son club formateur, qu’il a rejoint en 2005, lors de ce mercato estival. Le quotidien francilien explique que l’international français ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Il fait même partie des joueurs pour lesquels le club a très clairement ouvert la porte à un départ. Depuis son retour de blessure, qui l’a éloigné des terrains presque deux ans, le défenseur central aura cinq bouts de matches pour un total de 76 minutes de temps de jeu. « Il pourrait légitimement ressentir l’envie de jouer davantage. Ce que Paris ne peut lui garantir. Son amour pour le club n’est plus à prouver, il fait même la fierté des fans qui ont accompagné ses malheurs avec beaucoup de compassion, mais il reste un joueur de foot qui n’a pas pu exercer normalement son métier depuis sa grave blessure en février 2023″, avance Le Parisien. Les dirigeants parisiens souhaitent donc avancer avec l’accord du joueur pour trouver une formule qui contenterait tout le monde. L’objectif est assez clair : dénicher un projet sportif dans lequel Kimpembe serait en capacité de retrouver du rythme, de l’intensité et des sensations dans un environnement épanouissant, explique le quotidien francilien. « Le défenseur, qui n’aurait pas émis l’envie de partir, reste très estimé au PSG où on le considère comme le grand frère du vestiaire, à la fois proche des jeunes et des salariés qu’il connaît pour beaucoup depuis de longues années. » En interne, on aimerait faciliter le transfert d’un joueur emblématique qui a toujours tout donné pour ce maillot et qui vient de vivre son moment le plus mythique en gagnant la prestigieuse Ligue des champions, indique Le Parisien. Si Presnel Kimpembe doit partir, reste à savoir où et à quel prix, puisque le gaucher dispose d’un important salaire. Ce n’est encore qu’une supposition, mais dans un passé récent, le PSG n’avait pas hésité à activer ses réseaux au Qatar pour trouver une porte de sortie à des éléments comme Draxler ou Verratti. « Des réunions devraient suivre rapidement pour clarifier son avenir. Qu’il reste ou qu’il quitte le PSG dans quelques jours, Kimpembe a déjà marqué l’histoire du club en remportant 20 trophées, dont 8 titres de champion de France et un titre de champion d’Europe« , conclut Le Parisien.