Supercoupe d’Europe, Ligue 1… Le calendrier du PSG en août

Attendus au Campus PSG mercredi prochain, les Parisiens devront rapidement se mettre en mode compétition dans ce mois d’août.

Après une saison 2024-2025 historique, le PSG va bientôt entamer sa préparation pour l’exercice 2025-2026. Dans trois jours, les joueurs de Luis Enrique retrouveront le Campus PSG pour la reprise de l’entraînement, après trois semaines de vacances. Et les champions d’Europe devront rapidement activer le mode compétition.

En effet, dès le mercredi 13 août (21h), à Udine (Italie), les Rouge & Bleu défieront Tottenham dans le cadre de la Supercoupe de l’UEFA avec pour ambition de glaner un nouveau trophée dans l’histoire du club. Quelques jours plus tard, les champions de France feront leur entrée en lice en Ligue 1. En conclusion de la 1ère journée de championnat, le PSG se déplacera sur la pelouse du FC Nantes (dimanche à 20h45). Cinq jours après, le vendredi 22 août (20h45), les Parisiens retrouveront le Parc des Princes avec la réception de l’Angers SCO. Enfin, juste avant la première trêve internationale de la saison, le club de la capitale se déplacera au Stadium pour y défier le Toulouse FC (samedi 30 août à 21h05).

Le calendrier du PSG en août

Mercredi 13 août (21h sur Canal Plus) : Paris Saint-Germain / Tottenham (Supercoupe de l’UEFA / Bluenergy Stadium)

(Supercoupe de l’UEFA / Bluenergy Stadium) Dimanche 17 août (20h45 sur Ligue 1+) : FC Nantes / Paris Saint-Germain (1ère journée de Ligue 1 / Stade de la Beaujoire)

(1ère journée de Ligue 1 / Stade de la Beaujoire) Vendredi 22 août (20h45 sur Ligue 1+) : Paris Saint-Germain / Angers SCO (2e journée de Ligue 1 / Parc des Princes)

(2e journée de Ligue 1 / Parc des Princes) Samedi 30 août (21h05 sur Ligue 1+) : Toulouse FC / Paris Saint-Germain (3e journée de Ligue 1 / Stadium de Toulouse)