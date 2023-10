Revue de presse PSG : Newcastle, Dembélé, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 4 octobre 2023. Un Newcastle / PSG attendu par toute une ville, Ousmane Dembélé et son amour pour Paris, Luis Enrique bien dans sa nouvelle vie à Paris …

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque évidemment le match entre Newcastle et le PSG dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le club de la capitale va devoir faire avec une atmosphère irrespirable, ce mercredi soir, à St James’Park, qui retrouve la Ligue des champions après plus de vingt ans d’attente, explique le quotidien sportif. « Paris n’a jamais été pris en défaut de sous-estimer un tel rendez-vous, et ce n’est pas avec Luis Enrique aux commandes que cela risque d’arriver. » Même si les Parisiens avaient réussi à gérer leurs temps faibles contre Dortmund, à Newcastle, « il s’agira cependant de réduire encore ces épisodes subis et de se créer un peu plus d’occasions. De cacher un peu plus leurs faiblesses et d’afficher davantage encore leurs forces« , avance l’Equipe. L’une des armes du PSG lors de cette rencontre se nomme Kylian Mbappé. Mais « résumer seulement le PSG version Luis Enrique aux performances de Mbappé serait un brin réducteur. Avec Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi ou Bradley Barcola, l’entraîneur espagnol possède d’autres joueurs capables d’avaler les espaces que Newcastle pourrait abandonner. » Contre les Magpies, le défi du PSG consistera surtout à éteindre le plus vite possible les illusions de tout un stade qui entend transformer ce retour de la Ligue des champions en une soirée mémorable, conclut l’Equipe.

L’Equipe fait un focus sur le début de saison d’Ousmane Dembélé sous le maillot du PSG. Même s’il ne se montre pas décisif par des buts ou des passes décisives, seulement une offrande en 510 minutes de jeu, il « est adapté au jeu de position de Luis Enrique, et est un moteur créatif essentiel de l’animation du technicien espagnol. » Les principes de jeu de son entraîneur, il les a acquis durant son passage au FC Barcelone (2017-2023). « Dans sa transposition actuelle avec Paris, l’occupation efficiente de la ­largeur par l’ailier est très nette. » Plus globalement, le champion du monde donne une impression de mieux lire le jeu qu’à ses époques rennaise ou allemande, notamment dans la nécessaire réaction, dans certaines situations, à la perte du ballon, avance l’Equipe. Ses replis défensifs sont aussi efficaces. « Il est l’élément offensif parisien qui parcourt le plus de kilomètres par match en moyenne. » Le quotidien sportif explique qu’Ousmane Dembélé apparaît aujourd’hui, et de loin, comme le joueur le plus créatif du PSG. « Dembélé a totalement changé le point d’équilibre du jeu du PSG. Après avoir penché à gauche pendant des années, le jeu parisien a basculé à droite avec la paire qu’il forme Hakimi. À eux seuls, les deux ont été à l’origine ou à la conclusion de 80 tirs parisiens cette saison.«

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque l’amour d’Ousmane Dembélé pour la ville de Paris, et ceux bien avant qu’il ne signe au PSG cet été. Le quotidien sportif explique qu’il « est arrivé à Dembélé et ses potes de venir garnir la tribune Auteuil du Parc des Princes lors de certaines rencontres ou de venir simplement passer quelques heures à Paris. » Depuis son arrivée au sein du club de la capitale, il vit à l’hôtel même s’il vient de trouver un logement. « C’est à l’hôtel que l’ailier reçoit pour le moment quand il n’est pas chez Kylian Mbappé ou Achraf Hakimi, avec qui il continue de tisser un lien établi il y a déjà plusieurs années. » Quand ils ne s’échappent pas à Marrakech où il a aussi quelques attaches, Dembélé est considéré comme quelqu’un de plutôt casanier. Ses sorties se résument à des restaurants à la mode, des événements avec ses partenaires ou à des soirées entre amis, explique l’Equipe. « Cette sérénité dans ses premières journées hors du terrain a permis à Ousmane Dembélé de s’acclimater beaucoup plus vite dans un vestiaire qui lui était déjà familier. » Le quotidien sportif explique que le numéro 10 du PSG fait déjà partie des leaders du vestiaire parisien. « Les premières critiques sur son manque d’efficacité ne l’ont pas encore atteint psychologiquement. Dembélé sait qu’il sera surtout jugé dans les rendez-vous les plus importants de la saison. Et ce déplacement à Newcastle ressemble déjà à une date qui compte« , conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le déplacement du PSG à Newcastle ce soir pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. « La venue du Paris Saint-Germain et de sa star Kylian Mbappé dans l’antre majestueux de St James’ Park est inédite et c’est ce qui rend cette soirée si spéciale« , estime le quotidien francilien. Ce dernier explique que le PSG aborde cette rencontre contre les Magpies dans la peau du favori. « Et il est censé être suffisamment armé et expérimenté pour ne plus tomber dans ce genre de pièges. Malgré un début de saison difficilement lisible, malgré le manque de continuité d’un match à un autre, un coup enthousiasmant, un coup ronronnant, le club parisien a du talent à revendre et doit trouver son véritable rythme de croisière« , dès ce match en Angleterre. Le Parisien explique qu’il sera surtout intéressant de voir comment cette équipe va répondre à l’impact et à l’intensité mis par son adversaire. « Régulièrement pointé du doigt ces dernières saisons, à juste titre, pour son manque de densité physique et sa fâcheuse tendance à manquer d’air dès que le rythme s’élève, le PSG, avec Luis Enrique, est attendu dans ce combat de charognards« , conclut Le Parisien.

A voir aussi : Lucas Hernandez : « Le guerrier Lucas Hernandez sera bien là sur le terrain ! »

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur Luis Enrique et sa nouvelle vie à Paris. Auteur d’un très bon début de saison, Achraf Hakimi explique en privé que le coach espagnol lui a redonné le plaisir immense de jouer. « L’histoire ne dit pas où cette relation de confiance s’est jouée. Peut-être dans son bureau du Campus à Poissy, où le coach reçoit parfois ses joueurs. Ou sur les pelouses de ce nouveau centre d’entraînement où il taquine ses joueurs, se relève tactile et tactique. Ou peut-être encore lors des petits-déjeuners communs et obligatoires. Il profite de ce rituel pour passer de table en table. […]Féru de psychologie, Luis Enrique sonde si tout va bien, histoire que les éventuels problèmes à la maison ne déteignent pas sur la vie du Campus. » Le Campus PSG, c’est chez lui, indique Le Parisien. Il séjourne en effet dans le nouveau centre d’entraînement du PSG, « et il s’éclate, à la grande surprise de certains salariés qui se demandent encore pourquoi » il n’a pas choisi un appartement à Paris. Le coach parisien aime la nature, ce qui explique sans doute qu’il se soit éloigné pour l’instant du béton parisien, avance Le Parisien. Sa femme, elle, s’est installé à Paris. Luis Enrique a vu le PSG lui mettre un chauffeur afin de s’échapper quand il le souhaite du Campus. « Ses trois premiers mois racontent également ceux d’un entraîneur dont la greffe a pris, avec le PSG comme avec son effectif. » Il aime le secret, qu’il exige de ses proches sur la vie du PSG et dans lequel il place sa troupe, dévoilant ses compositions d’équipes deux heures avant les matches en brisant la routine des mises en place les veilles de rencontre. Le Parisien indique que Luis Enrique se réjouit d’avoir signé à Paris, qui lui donne les moyens de ses ambitions. « Et de vivre proche de cette ville qu’il apprécie et qui avait déjà ses fans dans sa famille.«