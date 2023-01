Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 16 janvier 2023. La défaite sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), les Rouge & Bleu déçoivent de nouveau dans une affiche du championnat, la course au titre relancée, la MNM décevante.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la défaite du PSG face au Stade Rennais au Roazhon Park (1-0), à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Désormais, le club parisien ne compte plus que trois points d’avance sur le RC Lens en tête du classement. Les hommes de Christophe Galtier enchaînent une deuxième défaite de rang à l’extérieur après celle face aux Lensois (3-1) il y a deux semaines. Et comme à Bollaert, cette défaite est on ne peut plus logique. « Comme toujours avec Paris, il convient de se demander si cette contre-performance est de son fait ou l’oeuvre de son adversaire. Un peu des deux, sans doute. » Dans un système à cinq défenseurs, les Rennais ont perturbé les Parisiens grâce à leur pressing et n’ont jamais été perturbés par le leader, qui n’a cadré qu’un seul tir en 90 minutes. « La densité et la discipline du bloc rennais fermait bien l’axe aux champions de France, contraints de passer par les côtés ou de voir tantôt Neymar, tantôt Messi, décrocher bas pour essayer d’apporter un semblant d’animation et trouver des espaces », analyse L’E. Mais les deux Sud-Américains comme l’ensemble du collectif ont été dépassés dans tous les secteurs de jeu et seul le jeune Warren Zaïre-Emery a montré une belle combativité sur la pelouse du Roazhon Park. Depuis la reprise post-Coupe du monde, le collectif parisien semble déconnecté. Mais les Rouge & Bleu devront vite retrouver des automatismes à un mois du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février).

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la prestation de la MNM. Avec l’entrée en jeu de Kylian Mbappé à la 55e minute de jeu, les trois offensifs ont été alignés ensemble sur le terrain pour la première fois depuis le 13 novembre. Mais les trois attaquants n’étaient pas dans un bon soir et ont manqué leur match. Dans le jeu brouillon proposé par le PSG, « l’Argentin et le Brésilien n’ont jamais réussi à offrir un semblant d’idée et de consistance au jeu parisien. » Neymar a livré son plus mauvais match de la saison en enchaînant des mauvaises passes et des pertes de balle, devenant ainsi très irritable sur le terrain. De son côté, Lionel Messi est à peine rentré dans son match, malgré deux belles situations de but. Remplaçant au coup d’envoi, Kylian Mbappé est entré en cours de jeu et avait une belle occasion d’égaliser sur une ouverture de l’Argentin. Mais le Français s’est manqué dans la finition. « Même si l’ancien Monégasque a tenté de dynamiser l’apathie de son équipe par une ou deux accélérations, cela n’a pas suffi. Pour sa première sortie en 2023, la ‘MNM’ s’est noyée à Rennes », conclut L’E.

🗣️| Christophe Galtier pour Prime video :



« Déçu parce qu’on a concédé beaucoup mais surtout parce qu’on a rien créé » 😕#SRFCPSG pic.twitter.com/k28380LvS4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 15, 2023

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce revers à l’extérieur face au Stade Rennais. Une défaite logique tant le PSG « a trop peu proposé, trop peu accéléré, trop peu déséquilibré. » Dans un collectif sans relief, l’attaque des Rouge & Bleu n’a pas pesé malgré les présences de Neymar Jr et Lionel Messi dès le coup d’envoi. « L’intensité était absente également, au moins en première période avec une équipe parisienne dépassée par la mobilité des Bretons », note LP. Avec ses trois stars (Mbappé, Neymar et Messi) qui ont des niveaux de forme disparates, ce PSG ne ressemble plus à celui de la pré-Coupe du monde. Et il faudra du temps pour que les trois offensifs retrouvent leurs marques ensemble. Car le PSG n’a qu’un seul talent et c’est son attaque, selon Le Parisien. Avant la trêve hivernale, « Gianluigi Donnarumma pouvait prendre des buts, Sergio Ramos courir comme un papy, le milieu se voir perforer partout, ça passait parce que le trio magique survolait les débats, empilait les passes décisifs et les buts. »

Cette deuxième défaite d’affilée à l’extérieur peut encore s’expliquer par les séquelles du Mondial. Mais, les Parisiens doivent rapidement retrouver le goût de la victoire, surtout face à la pression du RC Lens et de l’Olympique de Marseille au classement. Néanmoins, cette défaite met en avant un effectif bancal « où la solidité et le talent font défaut ailleurs que devant », même si Gigio Donnarumma s’est montré décisif à plusieurs reprises dans les cages. « Désormais, Paris doit se remaquiller, effacer ces affronts et enfin relancer sa saison. Car le Bayern arrive dans moins d’un mois, déjà. »

Enfin, le quotidien francilien revient aussi sur les derniers propos de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a fermé définitivement les portes à une vente du Parc des Princes. Une décision difficile à accepter chez de nombreux supporters parisiens, qui n’arrivent pas à dissocier le stade de la Porte de Saint-Cloud du PSG. Même si la séparation prendrait plusieurs années, le discours tenu par l’édile a donné une nouvelle tournure à ce dossier. Et chez les supporters, cette décision fait réagir. Si le Collectif Ultras Paris n’a pas encore officiellement réagi, « Black Parisii, une association de supporters de la Tribune Boulogne, a elle déployé dimanche devant le Parc des Princes une banderole ‘Notre Histoire s’écrit ici, pas à Saint-Denis ni à Poissy‘. » Mais d’autres supporters commencent à se faire à l’idée de cette réalité désagréable et comprennent les enjeux économiques derrière une telle décision. « Le Parc fait clairement partie de l’identité du club, mais ce n’est pas son unique composante. Il faut que le PSG puisse évoluer avec son temps et se donner le moyen de ses ambitions. Dans ces conditions, partir du Parc n’est pas un caprice mais une nécessité absolue, nostalgie ou pas. Arsenal, Tottenham, la Juventus, l’Atletico et bientôt les deux Milan ont fait ce choix. Pourquoi serait-ce un blasphème pour Paris », déclare Juampi, supporter du club depuis trente ans. Et faute de pouvoir rester dans l’enceinte actuelle, certains supporters voient l’idée de construire un nouveau Parc des Princes, à l’architecture identique, à Saint-Cloud.