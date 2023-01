Rennes / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche, le PSG a conclu sa phase aller par une défaite logique au Roazhon Park face au Stade Rennais (1-0). Et les Parisiens n’ont pas inquiété les Bretons pendant 90 minutes.

Avec une deuxième défaite lors des trois dernières journées de Ligue 1, le PSG a relancé la course au titre. Avec trois et cinq points d’avance sur le RC Lens et l’Olympique de Marseille, le champion de France en titre affiche de nombreuses lacunes dans le jeu depuis la reprise du championnat. Et ce dimanche à Rennes, les joueurs de Christophe Galtier ont une nouvelle fois livré une copie décevante avec un seul tir cadré en 90 minutes. Et seuls quelques Parisiens n’ont pas sombré au Roazhon Park.

Donnarumma et Bernat font bonne figure

Pour sa première titularisation en Ligue 1, le jeune Warren Zaïre-Emery a affiché une belle combativité jusqu’à sa sortie à la 72e minute. « Une première titularisation pleine de calme, d’envie et surtout avec un physique déjà rodé pour la L1 à seulement 16 ans. Les Rennais ont eu du mal à le bouger dans les duels », note L’Equipe qui lui attribue la note de 5/10. De son côté, Gianluigi Donnarumma reçoit la note de 7/10. Pendant longtemps, le portier parisien a retardé l’échéance avec plusieurs parades déterminantes. Autre satisfaction, Juan Bernat. En difficulté ces dernières semaines, le latéral gauche a montré un visage différent en Bretagne (noté 6/10). Peu sollicité défensivement dans son couloir gauche, l’Espagnol « s’est signalé offensivement en fin de première période en délivrant trois centres en moins de cinq minutes (41e, 43e et 45e+1). »

Neymar et Messi en grande difficulté

Titulaires, Neymar Jr et Lionel Messi ont livré une prestation indigente. Le Brésilien a perdu beaucoup de ballons, n’a jamais pesé dans le jeu de son équipe et a souvent été dépassé dans les duels (noté 2.5/10 par Le Parisien). De son côté, le septuple Ballon d’Or a aussi livré une performance compliquée (4/10) : « Des transmissions ratées et une influence limitée. Le récent champion du monde a souffert comme l’an dernier dans l’enceinte du Roazhon Park », note LP. Enfin, le troisième membre offensif, Hugo Ekitike (noté 3/10), n’a jamais été servi dans le jeu et s’est souvent heurté au bloc bas du Stade Rennais.