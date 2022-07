Revue de Presse PSG : Scamacca, Bleues, Euro 2022, Geyoro…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 14 juillet 2022. West Ham entre dans la course pour la signature de Gianluca Scamacca, l’équipe de France féminine peut valider sa place pour les quarts de finale de l’Euro dès ce soir face à la Belgique et quatre Parisiennes pressenties pour débuter cette rencontre.

Dans son édition du jour, L’Equipe confirme les informations de la presse anglaise et italienne. En effet, le PSG n’est plus le seul club intéressé par Gianluca Scamacca. West Ham est également entré en discussion avec Sassuolo pour s’attacher les services de l’attaquant de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2026. « Le club londonien aurait fait une offre qui serait néanmoins inférieure aux 40M€ annoncés en Italie hier. » Mais selon une source proche de West Ham, le dossier serait mieux engagé avec le PSG pour une signature de l’Italien cet été. Cependant, les Rouge & Bleu refusent toujours de payer les 50M€ demandés par les dirigeants neroverdi.

Le quotidien sportif évoque aussi le deuxième match de l’équipe de France féminine à l’Euro 2022 qui se déroulera ce jeudi soir face à la Belgique (21h sur TF1 et Canal Plus). Très sobres après leur large victoire (5-1) face à l’Italie, les Bleues peuvent valider leur ticket pour les quarts de finale en cas de succès au New York Stadium de Rotherdam. « Le groupe et le staff vivent bien dans leur cocon, prennent les matches les uns après les autres, et ont choisi de ne pas gaspiller d’énergie ailleurs que sur le terrain. » Ce match face aux Belges sera aussi important pour valider la première place et ainsi faire tourner l’effectif pour le dernier match du groupe face à l’Islande. « Grace Geyoro ne marquera peut-être pas de triplé à chaque fois, mais l’envie de la revoir voler comme dimanche est conséquente. » De plus, l’équipe de France aura à coeur de poursuivre sa série de 15 victoires d’affilée. « Elle n’est plus qu’à deux marches de la meilleure dynamique de son histoire (17 entre août 2011 et juillet 2012). » Quatre Parisiennes sont annoncées titulaires pour ce match face aux Belges : Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

XI probable des Bleues (L’Equipe) : Peyraud-Magnin – Périsset, Tounkara, Renard (c), Karchaoui – Geyoro, Bilbault, Toletti – Diani, Katoto, D.Cascarino

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre entre l’équipe de France féminine et la Belgique pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes de l’Euro 2022. « Depuis le triplé de Grace Geyoro et les buts de Katoto et Cascarino, les Françaises se sont appliquées à calmer les ardeurs et les attentes générées par leur performance » face à l’Italie (5-1) il y a quatre jours. Et les Françaises peuvent valider leur ticket pour la suite de la compétition dès ce soir en cas de victoire. « Le match contre l’Islande, dimanche, ne servirait alors qu’à conforter la première place du groupe. » Pour cette rencontre face au Belges, Corinne Diacre ne devrait pas effectuer de changement dans son onze de départ par rapport au dernier match face à l’Italie.