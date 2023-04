Revue de Presse PSG : Skriniar, Nuno Mendes, Letellier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 20 avril 2023. Le PSG surveille l’état de santé de Milan Skriniar, Nuno Mendes ménagé à l’entraînement, la vie de rêve d’Alexandre Letellier…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la situation de Milan Skriniar à l’Inter Milan. Touché au dos depuis plusieurs semaines, le défenseur central de 28 ans a trouvé un accord pour rejoindre le PSG l’été prochain, à la fin de son contrat avec les Nerazzurri. Mais depuis plusieurs matches, le Slovaque a disparu des radars en raison de douleurs persistantes au dos. « Le motif de l’indisponibilité n’est pas totalement établi, ni complètement dévoilé par son club, mais il empêche le défenseur slovaque de se présenter aux matchs depuis la mi-février », rappelle LP. La seule exception a été une entrée de dix minutes face au FC Porto en Ligue des champions le 14 mars dernier. Un problème de dos assez rare chez les footballeurs professionnels, comme l’a expliqué l’ancien préparateur physique des Bleus et des Girondins de Bordeaux, Éric Bedouet : « À priori, ce n’est pas quelque chose de grave à proprement parler, mais, s’il s’agit bien d’une sciatique, les délais de guérison sont très variables. Certaines disparaissent très vite, d’autres peuvent s’installer dans le temps. »

Juste avant de rejoindre l’équipe nationale lors du dernier rassemblement en mars dernier, Milan Skriniar a été invité par le staff parisien, qui suit l’évolution de sa blessure, à se rendre au Centre européen de rééducation du sportif (CERS) de Capbreton (Landes) pour y faire des examens. Une anecdote racontée par le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello : « Les dirigeants de l’Inter n’ont pas voulu l’en empêcher mais ils n’étaient pas ravis, car ils ont compris que leur joueur était déjà tourné vers Paris. » Ce déplacement en France n’a ni été confirmé ni infirmé par le PSG. Et il y a trois jours, l’international slovaque a repris l’entraînement individuel, mais aucune date de reprise à la compétition n’a été précisée. Convoité par le PSG depuis le mercato d’été 2022, le natif de Ziar nad Hronom (Slovaquie) doit donc rejoindre les Rouge & Bleu le 1er juillet prochain. « Au PSG, la température est prise assez régulièrement, nous explique-t-on. Mais les sons de cloche varient. Certains s’inquiètent d’un arrêt prolongé et d’un manque d’entraînement en groupe, quand d’autres se veulent plus rassurants estimant que le mal est connu, identifié et soignable », précise LP. Si son arrivée est loin d’être remise en cause, tout sera conditionné par sa visite médicale.

Le quotidien francilien fait également un focus sur Alexandre Letellier, le troisième gardien du PSG. Depuis son arrivée à l’été 2020, le portier de 32 ans occupe ce rôle ingrat dans la hiérarchie des gardiens. Mais il joue ce rôle avec beaucoup de fierté. Retrouver son club formateur a été un véritable bonheur pour l’ancien portier de l’Angers SCO. « À l’issue d’une saison bouleversée par le Covid, Paris manque de joueurs formés au club dans son effectif et pense à son ancien pensionnaire pour compenser les départs au poste. Au chômage à cette période, le Parisien né dans le XXe arrondissement a en tête de trouver un nouveau projet où il peut jouer avant tout (…) Mais Paris va chambouler ses plans. Dès l’appel reçu, Letellier n’en revient pas. Il signe trois jours plus tard », relate LP. Redevenu gardien numéro trois depuis le départ en prêt de Keylor Navas à Nottingham Forest, Alexandre Letellier est devenu un soutien important pour les autres portiers de l’effectif parisien.

Preuve de son amour pour les Rouge & Bleu, il s’est fait tatouer le Parc des Princes sur son dos et a accepté de baisser son salaire lors de sa prolongation de deux ans (juin 2024) l’été dernier. « Dans la vie de groupe, on le décrit comme ‘discret mais toujours positif’. En dehors des terrains, l’ancien Orléanais mène une vie tranquille avec sa compagne et ses deux enfants. » Depuis son arrivée au PSG à l’été 2020, Alexandre Letellier a disputé un seul match officiel. En mai 2022, il était entré quelques minutes face au FC Metz pour lui permettre d’être champion de France. « En privé, il dit volontiers qu’il a comblé le manque de temps de jeu par le niveau des entraînements. ‘Il est nourri par ça et ne montre pas de frustration’, confirme-t-on en interne. »

De son côté, L’Equipe rapporte que Nuno Mendes était absent de l’entraînement collectif du PSG ce mercredi. Si le club parisien a pu compter sur le retour de Marco Verratti en début de semaine, cette fois-ci, c’est le latéral gauche qui a manqué la séance collective au Camp des Loges. « Le Portugais, qui souffre d’une petite douleur à un ischio depuis la victoire face à Lens (3-1), s’est en effet contenté d’une séance de travail adapté » à J-2 du déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, l’Angers SCO (vendredi à 21h sur Prime Video), en ouverture de la 32e journée de Ligue 1.

À noter la suspension de Salis Abdul Samed, milieu de terrain du RC Lens, après son geste violent et dangereux sur Achraf Hakimi le week-end dernier lors de PSG-Lens. L’international ghanéen a écopé de trois matches de suspension ferme. Il manquera donc les rencontres face à l’AS Monaco, le Toulouse FC et l’Olympique de Marseille.