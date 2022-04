Revue de Presse PSG : Strasbourg, titis, Mbappé, fin de saison compliquée…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 29 avril 2022. Le PSG affronte le RC Strasbourg avec un Mbappé ambitieux, le manque de temps de jeu des titis, une fin de saison souvent compliquée après un titre de champion…

Le journal L’Équipe fait un focus sur le peu de minutes accordées aux titis parisiens. Malgré tout, Mauricio Pochettino a l’intention de leur offrir du temps de jeu lors des quatre dernières journées de Championnat, mais les jeunes du PSG auraient aimé qu’on le leur en accorde un peu plus tôt dans la saison. Le journal sportif s’interroge sue ce qui que ce soit plus compliqué de lancer des jeunes à Paris que dans d’autres grands clubs européens ? L’objectif du PSG est clair, celui de remporter la Ligue des Champions .. mais cela fait peu de place aux jeunes. “A priori, Xavi Simons (19 ans), s’il prolonge son contrat qui expire en juin, et Edouard Michut (19 ans), lié jusqu’en 2025, entrent dans les plans du club pour la saison prochaine. Mais ils ont dû patienter” écrit le quotidien. El Chadaille Bitshiabu (16 ans) ou Ismaël Gharbi (18 ans) font face à une féroce concurrence mais aussi car il « manque encore de régularité ». L’idée du club serait alors de les prêter pour qu’ils s’aguerrissent. Mais « convaincus d’appartenir à l’élite, les joueurs déclinent les marques d’intérêt de clubs de Ligue 2 qu’ils ne jugent pas dignes de leur niveau, et préfèrent aller au terme de leur premier contrat pro ou de celui d’aspirant avant d’aller voir ailleurs » écrit le journal. Bitshiabu ou Gharbi s’imaginent davantage dans des clubs comme Leipzig, Leverkusen, Séville ou la Fiorentina qu’au Havre, Sochaux, Dijon.

L’Equipe fait une analyse des fins de saison du PSG dès le titre atteint et explique qu’ils ne montrent pas la même détermination que lors rencontres avant l’acquisition du titre. Les années précédentes, la moyenne de points est passé de 2,6/2,55 à 1,3/1,4. Seul lors de l’année 2015/2016, les Rouge & Bleu avaient au bout du championnat. Pour cela, Mauricio Pochettino devrait aligner son 3-4-3 avec la MNM et la titularisation de Sergio Ramos. Un des objectifs de la fin de saison du PSG est le fait de faire finir Mbappé meilleur buteur du championnat et meilleur passeur.

Le Parisien évoque justement ce sujet-là en interrogeant Fabrice Pancrate. Le numéro 7 du PSG est toujours en course pour un quatrième sacre de suite. Ce dernier est serré de près par Wissam Ben Yedder (20 buts) et Martin Terrier (21 buts). Pour l’ancien attaquant du club de la capitale, « Mbappé finira meilleur buteur. Paris est déjà champion donc, comme dans tous les grands clubs, les mecs vont jouer pour lui, pour qu’il finisse avec le trophée. Ils vont tout lui donner. » Malgré un début de saison délicat, le joueur a réussi à renverser la tendance. Pancrate le voit « bien prolonger deux ans et, la saison prochaine avant de partir, laisser une trace indélébile en allant chercher le record des 200 buts de Cavani (il en est à 165). Comme ça, il se dit qu’on ne l’oubliera jamais. » En espérant qu’il ait raison… Le numéro 7 Rouge & Bleu est aussi en tête du classement des meilleurs passeurs de la L1 devant… Messi. Mais l’attaquant français de 23 ans peut marquer l’histoire pour réaliser le doublé en étant numéro 1 des passes et des buts même si la tâche n’est pas simple.

Le quotidien local, l’Alsace, rappelle que le Racing Club de Strasbourg reste sur sept défaites et deux nuls, toutes compétitions confondues, face aux Parisiens. A l’aller le 14 août au Parc, après que les recrues parisiennes, Messi en tête, ont été présentées en grande pompe, les Parisiens s’étaient imposés 4-2. Simplement » le contexte n’a plus rien à voir. Paris est devenu champion de France […] qui fait de lui l’égal du recordman Saint-Etienne, et qui a été dédaigné par des supporters boudeurs depuis l’élimination prématurée en Champions’League à Madrid face au Real. » Alors que d’habitude ce duel est, pour les Racingmen, un match bonus, ce ne sera pas le cas cette fois-ci selon le journal alsacien.