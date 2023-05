Revue de Presse PSG : Titre, Galtier, Mbappé, Messi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 28 mai 2023. Le PSG qui s’offre le titre de champion de France, la saison compliquée de Christophe Galtier, Mbappé et Messi protagonistes du onzième titre…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur le titre de champion de France, le onzième de son histoire qui fait de lui le recordman en Ligue 1. « Le PSG a acquis son 11e titre de champion de France de son histoire avec une forme de pudeur et de soulagement. » Le quotidien sportif se demande ce qu’il faut retenir de ce nouveau sacre. Les trois premiers mois prometteurs ou les six derniers mois sombres ? Christophe Galtier a donné comme argument pour cette saison poussive avec sa singularité, la Coupe du monde en plein milieu de l’exercice, mais également les nombreux blessés. « Ces arguments peuvent s’entendre mais n’expliquent pas les défaites à domicile, les éliminations prématurées en coupes et le visage parfois indigent dans le jeu. »

L’Equipe indique que cette équipe du PSG, où les recrues ont « affiché rapidement leurs limites, n’est pas bien née. Et, beaucoup plus qu’en force collective, a remis son destin entre les mains de deux joueurs : Lionel Messi et Kylian Mbappé. » Le match d’hier soir « dit à peu près tout du degré de dépendance à ces deux stars. Qui, portés par leur ego de champion, ont amené Paris là où il voulait être pour s’éviter une saison noire. » Après ce titre, les chantiers sont de nouveau ouverts. « Structure de l’effectif, avenir de la « MNM », identité de l’entraîneur : ces questions sont sur la table. » En conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué que pour lui, il méritait de rester une deuxième saison au PSG. Pas sûr que ses dirigeants pensent précisément la même chose, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif revient également sur la saison tumultueuse de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Ses débuts étaient prometteurs mais l’arrêt dû à la Coupe du monde, a marqué une nette coupure dans la saison parisienne. Il y a eu un avant et un après Mondial au Qatar pour le PSG avec notamment deux éliminations précoces en Coupe de France et Ligue des Champions. Le coach parisien a failli être emporté « par le fond, au bord de la noyade début avril avant que deux succès contre Nice et Lens, lui permettant de sortir la tête de l’eau. » En arrivant au PSG, « présence qu’il doit à Luis Campos« , indique l’Equipe, il connaissait les risques. Alors qu’il avait promis du jeu et du beau jeu à son arrivée au PSG, cela a très vite ressemblé aux matches sous Mauricio Pochettino. Comme pour l’entraîneur argentin, il a semblé que les étincelles dépendaient trop de la volonté de ses stars de briller ou non. « Alors que le PSG de QSI boucle l’une de ses pires saisons en termes de résultats, […]un échec en Ligue 1 aurait été dévastateur pour Galtier. » Pour la suite, les dirigeants parisiens ont la volonté de changer de coach depuis plusieurs semaines. La suite dépendra de la capacité des décideurs parisiens de dénicher l’entraîneur idoine assure le quotidien sportif. « Dans le cas contraire, il sera toujours temps de rappeler que Christophe Galtier est sacré champion dès sa première année, ce que ni Carlo Ancelotti, ni Unai Emery, ni Mauricio Pochettino n’ont réussi. »

L’Equipe évoque aussi la saison contrasté de la MNM, qui devrait être dissoute cet été. Le quotidien sportif rappelle que lorsque Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar ont débuté une rencontre ensemble, le PSG n’a pas perdu cette saison. Lors de leurs 15 matches ensemble, il y a eu 12 victoires et 3 nuls. Contrairement à ce que l’on peut penser, le PSG encaissait un peu moins de buts lorsque la MNM était titulaire. En deux saisons, ils ont beaucoup marqué (139) et délivré des passes décisives (94) mais leur connexion n’aura réellement existé que les quatre mois avant la Coupe du monde assure le quotidien sportif. En deux saisons, ils auront manqué 54 matches en cumulés (30 pour Neymar, 19 pour Messi et 5 pour Mbappé). Alors qu’il était plutôt enclin à prolonger Messi au coeur de l’automne, Luis Campos « a fini par accepter le départ de l’Argentin pour s’offrir un peu de liberté sur le marché des transferts. » Il n’a jamais vraiment cru à ce trio, voulant rapidement le disloquer en tentant de faire partir Neymar l’été dernier. Le conseiller sportif du PSG a aussi été déçu de certains comportements de Lionel Messi, « notamment auprès de la plus jeune génération« . Kylian Mbappé est plus que jamais la figure sur laquelle le PSG souhaite s’appuyer. À la reprise de l’entraînement, il pourrait être la seule figure de la MNM à être présente à Paris conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le titre de champion de France du PSG. Et pour ce dernier, le club de la capitale a marqué l’histoire, en devenant le recordman des titres en Ligue 1, mais pas les esprits. « Chacun le sait, ce succès n’enlèvera rien à cet exercice éprouvant, décevant, marqué par la succession des affaires, des contre-performances et des insuffisances qui l’ont marqué du sceau de l’échec en Ligue des Champions et en Coupe de France. » Pour beaucoup, ce titre se célébrera dans la retenue, même si le club de la capitale va devenir le premier club en France à être leader de la première à la dernière journée. « Il reste désormais 90 minutes à Paris, samedi prochain face à Clermont, pour finir en beauté, faire le show, voire Kylian Mbappé asseoir sa première place au classement des buteurs et profiter, sans doute une dernière du septuple Ballon d’or avant de passer à autre chose. »

Le quotidien francilien qui liste les six temps forts de la saison du PSG. Le premier, la très large victoire des Rouge & Bleu sur la pelouse de Lille (1-7), très certainement le meilleur match de la saison parisienne. C’est également le meilleur match de la MNM ensemble et séparément assure le Parisien. Le second, les Classicos en Ligue 1, à chaque fois remporté par les Rouge & Bleu. Le match au Vélodrome (0-3) est l’ultime chef d’œuvre de la saison parisienne, Mbappé et Messi « vont détruire à eux deux un OM sans imagination et contenu sur le podium, comme un signe qu’il n’avait pas le niveau pour se mêler à la course au titre. » Le troisième, la défaite sur la pelouse de Monaco. Il est aussi question du match complètement fou entre le PSG et Lille au Parc des Princes le 19 février dernier et le coup franc victorieux de Lionel Messi dans les dernières secondes du match (4-3). Le cinquième temps fort de la saison selon Le Parisien, la victoire contre Lens au Parc et l’expulsion rapide d’Abdul Samed pour une semelle sur Achraf Hakimi, qui « a sans doute changé le match mais également l’histoire de ce championnat. » Enfin, dernier temps fort, la défaite contre Lorient, encore à domicile. Avec ce surprenant revers, les Parisiens ont momentanément relancé la course au titre.

Le Parisien revient aussi sur Christophe Galtier, qui s’est offert le titre de champion de France avec le PSG, deux ans après celui avec Lille. Deux sacres totalement différents comme il l’a expliqué à l’issue de la rencontre. Il est d’ailleurs le cinquième entraîneur, après Albert Batteux (Reims, Saint-Etienne), Lucien Leduc (Monaco, Marseille), Laurent Blanc (PSG, Bordeaux) et Gérard Houiller (PSG, Lyon), à être sacré avec deux clubs différents. Malgré ça, son avenir est très incertain. Encore sous contrat pour un an, il s’est vraiment interrogé sur son avenir lorsqu’il a été dans la tourmente ces dernières semaines. Mais ces derniers jours, il est apparu beaucoup moins résigné. « Ses proches décrivent un homme toujours aussi combatif et prêt à reprendre du service la saison prochaine sur le banc du PSG. » Malgré ça, il n’est pas dupe et a conscience que ses dirigeants lui chercheront un remplaçant. Mais pour l’instant, personne au club ne lui a signifié, à l’instant T, la fin de son aventure à Paris assure Le Parisien. « Aucune réunion avec Nasser al-Khelaïfi ne s’est tenue afin d’aborder le sujet, mais le coach du PSG demandera à rencontrer très rapidement son président, avec lequel le lien n’a jamais été rompu durant la saison. » LP conclut en expliquant que même s’il a des touches en Angleterre et en Italie, Christophe Galtier continue de donner sa priorité au projet parisien malgré une saison éprouvante.