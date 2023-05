Hier soir, le PSG a concédé le nul sur la pelouse de Strasbourg (1-1). Un résultat qui permet au club de la capitale d’être officiellement champion de France. Mais comme depuis plusieurs mois, la rencontre n’a pas été transcendante.

Lors de la 37e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg. Lors de cette rencontre, il suffisait au club de la capitale d’obtenir un nul pour officiellement être champion. Du côté de Strasbourg, un partage des points suffisait aussi pour officiellement se maintenir. Même si les deux équipes auraient pu se contenter d’un score de parité, elles ont quand même joué le jeu une très grande partie du match. C’est même les Strasbourgeois qui se sont montrés les plus dangereux en premier mais ils sont tombés sur un très bon Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a réalisé plusieurs arrêts importants qui ont permis aux Rouge & Bleu de rester en vie. Dans l’Equipe, il a obtenu la note de 7. « Mis en difficulté par une passe mal dosée de Bitshiabu (14e), l’ex-Milanais est décisif sur une frappe puissante de Diallo (22e). Il voit la tentative du Sénégalais s’écraser sur son poteau (38e). Il est beaucoup moins mis sous pression en seconde période jusqu’à ce but de Gameiro où il réalise au préalable un arrêt splendide devant Sanson (79e). » De son côté, le Parisien lui attribue un 6.

El Chadaille Bitshiabu en difficulté

Titulaire en défense centrale à la place de Marquinhos, El Chadaille Bitshiabu a été en difficulté. Le titi du PSG obtient la note de 4 dans le quotidien sportif et de 3,5 dans le quotidien régional. Ce dernier analyse son match. « Clairement le maillon très faible de l’équipe. Et sa jeunesse n’est plus une excuse. Une affreuse passe en retrait, interceptée par Diallo, pour commencer une soirée cauchemar (14e). Il est ensuite complètement dévoré par la vitesse de Bellegarde (31e). Si les Alsaciens ont tenté systématiquement de le prendre dans son dos, ce n’est pas un hasard. » Le constat est le même dans l’Equipe. « Avec le jeune gaucher, l’impression reste souvent la même : l’erreur n’est jamais bien loin… Sa passe en retrait pas assez appuyée – sans pression – est assez peu compréhensible (14e). Il a souvent laissé trop d’espaces avec Bernat, ouvrant trop son couloir. C’est sur ce type de situation qu’il est l’auteur d’une main non sanctionnée (34e). Moins mis en difficulté en seconde période. Ça reste insuffisant. » Seul buteur de la rencontre, Lionel Messi a alterné le bon et le moins bon lors de cette rencontre à la Mainau. Il a été noté 6 par l’Equipe et 5,5 par Le Parisien. Le quotidien sportif a aussi aimé la prestation de Renato Sanches (6), titulaire au milieu hier soir. « Pour sa première titularisation depuis près de deux mois, il a plutôt pas mal manoeuvré ses vis-à-vis avec ses feintes et ses changements de rythme. Il a proposé et déclenché vite, cherché à provoquer pour amener le danger. Une belle volée sur corner (29e). À son débit, il laisse filer Gameiro au départ de l’égalisation alsacienne (79e).«