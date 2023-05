Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 8 mai 2023. La victoire importante face à Troyes, la prestation solide de Warren Zaïre-Emery en piston droit, Kylian Mbappé à la lutte avec Alexandre Lacazette pour le titre de meilleur buteur, les ultras parisiens recalés au Stade de l’Aube…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG face à Troyes (1-3) au Stade de l’Aube en conclusion de la 34e journée de Ligue 1. Un succès ô combien important qui permet aux Rouge & Bleu de reprendre six points d’avance sur son premier poursuivant au classement, le RC Lens. Dans un contexte brûlant, les joueurs du Christophe Galtier ont affiché un visage sérieux face à un club condamné à la Ligue 2 et ont fait un pas important vers leur 11e titre de champion de France. Sans Lionel Messi, suspendu deux semaines par le club parisien, le leader du championnat a su repousser la pression après le succès des Lensois face à l’OM (2-1). Les Parisiens ont enfin affiché un visage cohérent sur la pelouse. « De la mobilité pour les attaquants, de la créativité dans l’entrejeu, des performances individuelles à la hauteur et même – ô surprise – de la générosité : pas de quoi révolutionner l’histoire du football. Mais largement suffisant pour battre une équipe qui n’a plus gagné depuis quatre mois », détaille L’E. Au total, les Parisiens ont réalisé 31 tirs dans cette rencontre et le trio du milieu Vitinha-Verratti-Ruiz aura livré une prestation solide en étant présent sur les trois buts inscrits. « Au sortir de ce match, Christophe Galtier sait, au moins, que sur ces quatre dernières journées, il pourra compter sur un groupe investi » avec un Kylian Mbappé à la lutte pour le titre de meilleur buteur du championnet (24 buts à égalité avec Alexandre Lacazette) et certains joueurs qui voudront encore marquer des points (Fabian Ruiz, Vitinha, Ekitike) pour montrer qu’ils peuvent apparaître comme des solutions pour la saison prochaine.

Le quotidien sportif revient sur la lutte entre Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Avec le quadruplé inscrit par le Lyonnais lors de la victoire spectaculaire face à Montpellier (5-4), le Parisien se devait de réagir pour reprendre son trône. Et l’international français n’a pas tardé à répliquer avec l’ouverture du score de la tête dès la 8e minute de jeu face à Troyes. « Suffisant pour reprendre la tête du classement des buteurs (24 réalisations chacun, le Parisien est devant au plus petit nombre de penalties, 2 contre 6 au Lyonnais). » Si ces derniers temps, l’attaquant de 24 ans affiche des bonnes statistiques (5 buts sur les 4 derniers matches) son rendement sur le terrain n’était pas au rendez-vous. Privé de sa rampe de lancement, Lionel Messi, Kylian Mbappé débutait seulement son troisième match de la saison sans ses acolytes de la MNM. « Dans le 3-5-2 de Christophe Galtier, on a vu le champion du monde 2018 un peu plus au coeur du jeu (…) Ces évolutions répondent peut-être aussi à une recherche de renouvellement. Ouvrir encore un peu plus son éventail, mettre plus de spontanéité et d’effet de surprise dans ses initiatives », note L’E.

L’Equipe se penche également sur la présence du Collectif Ultras Paris aux abords du Stade de l’Aube. Et malgré la décision du PSG d’annuler leur billet suite aux manifestations et chants injurieux devant chez Neymar, au moins 150 ultras ont décidé de venir à Troyes, sans pouvoir entrer dans l’enceinte. « Dès samedi soir, plusieurs membres du groupe avaient annoncé leur volonté de se rendre à Troyes pour protester contre le choix des dirigeants. Les ultras n’ont pas compris la sentence de leur club, estimant qu’ils ne sont pas responsables des évènements de mercredi. » Ainsi, à quelques heures du match, des cars se sont présentés devant le Stade de l’Aube. Le préfet de l’Aube a d’abord tenté de négocier avec les leaders pour trouver une solution et tenter de raisonner les supporters qui voulaient se rendre au stade. Les supporters ont attendu pendant plus d’une heure en chantant devant le stade. Dans le même temps, les leaders ont tenté de négocier avec le directeur de la sécurité du PSG, Michel Besnard, sans succès. À la mi-temps du match, les supporters ont fait demi-tour et ont été escortés par les CRS jusqu’à leur car. « Au stade, les ultras troyens ont eu une pensée pour leurs homologues parisiens en faisant entrer une banderole du CUP visant le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire du PSG face à Troyes (1-3). Dans une semaine troublée par l’affaire Messi et les manifestations des supporters, les Parisiens ont fait le boulot au Stade de l’Aube ce dimanche soir. Face à une équipe qui n’a plus remporté le moindre match à domicile depuis le mois d’août, les Rouge & Bleu ont fait un pas supplémentaire vers leur 11e titre de champion de France. Même si le club parisien a montré un visage sérieux, « le relâchement coupable de la fin de match, le manque d’engagement de Danilo conjugué au mauvais jugement de Donnarumma sur la réduction du score de Chavalerin (82e) sont autant d’indices qui rappellent que Paris n’est pas guéri de tous ses maux », note LP. Face à une équipe regroupée, le leader du championnat a ouvert le score rapidement grâce à Kylian Mbappé et a tenté 31 tirs, « cela faisait des lustres que les joueurs de la capitale n’avaient pas eu l’opportunité de tenter autant leur chance. »

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur la prestation de Warren Zaïre-Emery, titulaire dans un rôle de piston droit suite aux absences d’Achraf Hakimi, Nordi Mukiele et Timothée Pembélé. Aligné à ce poste pour la première fois, le milieu de 17 ans a livré une prestation solide. « Qu’importe le poste, ‘WZE’ n’a visiblement pas trop cogité. il s’est adapté, a joué avec niaque et envie, a multiplié les appels et les courses le long de sa ligne, cherchant les relais auprès des Verratti, Vitinha et autre Ruiz », rapporte LP. Défensivement, le Titi a su stopper les rares offensives troyennes et il a pu soulager son capitaine Marquinhos. À la pause, il affichait 100% de passes réussies (42) et il s’est aussi montré solide dans les duels au sol (5/7 remportés). En seconde période, il a réalisé quelques montées en tentant de trouver Hugo Ekitike et Kylian Mbappé. Alors qu’il n’avait plus été titularisé depuis le 11 mars, Warren Zaïre-Emery a marqué des points importants ce dimanche soir. « Avec cette performance et cette volonté affichée, on n’imagine mal Galtier ne pas lui renouveler sa confiance d’ici la fin de saison. »

