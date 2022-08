Le PSG déjà seul en tête du classement de la Ligue 1

Le PSG a entamé sa saison 2022-2023 de Ligue 1 Uber Eats à domicile de la meilleure des manières. Avec la réception de Montpellier au Parc des Princes dans la cadre de la deuxième journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain pouvait confirmer son excellent début de saison et retrouver ses supporters après un été agité sur le marché des transferts. Les retrouvailles ont été une véritable réussite, puisque les hommes de Christophe Galtier se sont largement imposés après une rencontre maitrisée (5-2).

Paris profite du faux pas de l’OM

Grâce à ce score, le PSG était en tête du classement après la journée de samedi avant la rencontre de l’OM face à Brest. Les Marseillais ont concédé le match nul sur sa pelouse (1-1), et ce sont donc les Parisiens les grands gagnants de cette journée, puisqu’ils occupent seuls la première place du championnat avec 2 points d’avance sur leur dauphin olympien. Le défi pour le PSG sera désormais de préserver cette place au classement le plus longtemps possible tout en restant invaincu. Après l’obtention de son dixième titre de champion de France l’exercice passé, une telle performance ferait de la saison 2022-2023 des Rouge & Bleu une deuxième saison consécutive historique.