Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 26 mai 2022. Les dernières informations dans l’affaire Didier Ollé-Nicolle, une révolution est aussi attendue chez les Féminines du PSG, et Noël Le Graët va parler avec Kylian Mbappé pour la question des droits à l’image.

Dans son édition du jour, L’Equipe donne des nouvelles de l’affaire Didier Ollé-Nicolle. Le 15 mai dernier, une information judiciaire « contre X a été ouverte pour ‘agression sexuelle par personne ayant autorité’ dans le cadre de l’affaire concernant Didier Ollé-Nicolle », comme l’a révélé France Bleu Paris et confirmé par L’Equipe. En effet, l’entraîneur des Féminines du PSG est suspecté d’avoir eu un comportement déplacé envers l’une de ses joueuses, mineure au moment des faits. La procureure de la République de Versailles, Maryvonne Caillibotte, indique que cette procédure a été déclenchée après la découverte de « nouveaux éléments » lors de l’enquête sur l’agression subie par Kheira Hamraoui en novembre dernier.

Toujours selon les informations du quotidien sportif, « la juge d’instruction en charge de remonter la piste des agresseurs de la milieu de terrain du PSG, a été destinataire d’informations concernant le comportement ‘inapproprié’ de Didier Ollé-Nicolle, au préjudice d’une de ses joueuses. » Par la suite, la magistrate a transmis ces nouveaux éléments au parquet « qui a décidé d’ouvrir une nouvelle information judiciaire, sans lien avec la première affaire. » Pour rappel, Didier Ollé-Nicolle a été mis à disponibilité ce mardi soir par le PSG pour mener l’enquête. Les faits reprochés remontent à août 2021 lors du stage aux Etats-Unis. Le coach parisien est soupçonné d’avoir mis « une main aux fesses » à une joueuse. Si les parents de la joueuse concernée et la direction du club ont été mis au courant, aucune plainte n’a été déposée.

Le quotidien sportif rapporte également que le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, va prochainement rencontrer Kylian Mbappé et les cadres de l’Equipe de France afin d’échanger sur les droits à l’image. « On a douze sponsors, évidemment tout le monde demande Mbappé, ça peut se comprendre que par moment il soit agacé. On va régler ça tranquillement. Peut-être qu’il faut qu’on revoie un peu les choses », a déclaré le patron de la FFF à France Inter. Pour rappel, lors du dernier rassemblement en mars dernier, Kylian Mbappé avait refusé de participer aux opérations marketing des Bleus car il ne voulait pas que son image soit associé à certains sponsors.

De son côté, Le Parisien met en avant la révolution attendue chez les Féminines du PSG. À l’instar de l’équipe masculine, des nombreux changements auront lieu dans la section féminine lors des semaines à venir, et « tous les étages de la fusée seront touchés. » L’objectif sera de retrouver de la sérénité après une saison éprouvante marquée par de nombreux problèmes extra-sportifs. Sans surprise, le premier concerné par cette révolution devrait être Didier Ollé-Nicolle. Le coach parisien est soupçonné d’avoir eu un comportement déplacé envers l’une de ses joueuses, ainsi que des propos déplacés avec d’autres coéquipières. « Pour l’heure, un seul cas est confirmé par toutes les parties : celui concernant une jeune joueuse, victime de propos sexistes et d’une « main aux fesses » en août 2021 lors de la préparation estivale. » Par la suite, le technicien a présenté ses excuses devant l’ensemble du groupe et l’affaire « était considérée comme réglée en interne début septembre par tous les acteurs du dossier. » Cependant, une nouvelle enquête a été ouverte ces derniers jours.

Et sans surprise, l’avenir de Didier Ollé-Nicolle semble scellé sur le banc du PSG et son licenciement devrait bientôt avoir lieu. « Une cassure avec son groupe, notamment avec les cadres françaises du vestiaire, s’est produite avant le printemps. » Des départs qui pourraient également concernés ses adjoints Michel Audrain et Bernard Mendy, même si ce dernier est apprécié par le groupe. Ainsi, l’ancien Parisien peut aussi faire partie de la liste pour la succession de Didier Ollé-Nicolle. Cependant, selon les informations du quotidien francilien, une solution extérieure pourrait être envisagée et « l’ancien entraîneur de l’OL, Gérard Prêcheur, est l’une des cibles. »

La révolution passera également par un changement dans la direction du club. Ainsi, le manager général, Ulrich Ramé, « ne devrait pas poursuivre sa mission », tout comme la coordinatrice Sophie Perrichon. Chez les joueuses, il y aura également des départs (Hamraoui, Däbritz, Luana, Diallo…). Concernant Marie-Antoinette Katoto, qui arrive en fin de contrat, son cas est l’une des priorités du club. « À l’image des efforts consentis pour conserver Mbappé, le PSG fait tout pour convaincre l’internationale française de rester. »