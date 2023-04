Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 22 avril 2023. Les Parisiens se rapprochent du titre, une victoire sans saveur, la connexion Messi-Mbappé…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG sur la pelouse de Raymond Kopa ce vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Face à la lanterne rouge, l’Angers SCO, les joueurs de Christophe Galtier ont livré un match à deux visages pour s’imposer sur le score de 2-1. Un succès qui leur permet de prendre provisoirement 11 points d’avance à six journées de la fin. Et les Rouge & Bleu peuvent remercier un duo Messi-Mbappé qui a bien fonctionné lors de cette rencontre. Selon le quotidien sportif, les deux joueurs vivent leurs derniers mois ensemble. Car, sauf retournement de situation, l’Argentin quittera le PSG l’été prochain. Après deux saisons dans la capitale française, « il n’est pas évident que l’on a vraiment mesuré l’exceptionnelle opportunité que sa présence a représenté. » Les deux attaquants ont trouvé une complémentarité de plus en plus importante au fil des mois sur le terrain. Sans Neymar Jr, les deux offensifs se cherchent sans cesse et « donnent parfois le sentiment de passer le ballon à un autre partenaire seulement quand ils n’ont pas d’autre choix. »

Et ce vendredi, leur entente a une nouvelle fois été mise en avant sur les deux buts du PSG. « Sur les 106 buts cette saison, Mbappé est impliqué sur 42 d’entre eux et Messi 41 (réalisations et passes décisives confondues). Et tous les deux sont impliqués ensemble sur 19 buts », détaille L’E. Depuis l’arrivée de La Pulga à l’été 2021, ils se sont échangés 30 passes décisives toutes compétitions confondues : 19 de l’Argentin vers le Français et 11 dans l’autre sens. S’ils n’ont pas forcé dans les courses et les duels, les deux stars ont été les grands acteurs de cette victoire à Angers. Désormais, en plus du titre de champion de France, les deux Parisiens auront un objectif personnel en cette fin de saison. Terminer meilleur buteur de Ligue 1 pour Kylian Mbappé (22 réalisations) et meilleur passeur du championnat pour Lionel Messi (15 passes décisives). L’Argentin cherchera également à marquer son 496e but dans un championnat du top 5 européen, ce qui constituerait un record absolu devant Cristiano Ronaldo.

Car outre ce duo étincelant, il n’y a rien d’autre à retenir de cette victoire sans prestige du PSG sur la pelouse de la lanterne rouge (1-2). Les Parisiens ont encore une fois montré une impression de suffisance face à un adversaire condamné à la Ligue 2. Si les Rouge & Bleu ont assuré l’essentiel avec les trois points et comptent provisoirement 11 points d’avance sur l’Olympique de Marseille (qui affronte l’Olympique Lyonnais) et 12 unités sur le RC Lens (qui accueille l’AS Monaco), l’impression générale a une nouvelle fois déçu. « Les Parisiens l’ont emporté sans forcer et c’est peu de l’écrire. Ils s’en sont remis à des coups d’éclat individuels de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Comme trop souvent. Ce qu’il y avait autour n’a eu que très peu de saveur, oscillant entre le sérieux et la suffisance », estime le quotidien sportif. En fin de match, Sada Thioub (88′) est venu punir une équipe parisienne trop tendre. « Le SCO méritait peut-être même mieux au final » estime L’E, tant les Angevins ont fait preuve de maladresse dans leur dernier geste (16 tirs contre 10). Les champions de France en titre sont très proches de conserver leur trophée et « les dirigeants pourront encore se plaindre que le crédit qui est accordé au titre est insuffisant, mais c’est aussi à ce groupe de donner une identité à ce trophée en faisant vibrer ses supporters », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire sans prestige du PSG sur la pelouse d’Angers. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de s’approcher tranquillement de leur 11e titre de champion de France. « La Ligue 1 lui appartient encore une fois et c’est bien la seule satisfaction de l’année. » De son côté, Angers reste bon dernier de L1 avec 14 points mais a réussi à remplir le Stade Raymond Kopa pour la troisième fois cette saison, la seule satisfaction du côté du SCO. Et les supporters ont pu profiter du duo Messi-Mbappé, seule éclaircie du côté parisien. « L’Argentin à l’origine des deux actions, à l’avant-dernière passe sur la première, décisif sur la deuxième. Le Français à la conclusion (9e, 26e). » Avec deux nouveaux buts (22 réalisations), l’international français devance le Lillois, Jonathan David (20 réalisations), au classement des meilleurs buteurs du championnat. Il ne compte pas laisser échapper son cinquième titre de meilleur buteur d’affilée, une performance seulement réalisée par Jean-Pierre Papin.

« La deuxième période, très calme pour ne pas dire insipide, aura servi au PSG à relancer Marco Verratti de retour sur la pelouse après deux semaines d’absence (ischio-jambiers). » Concernant les jeunes, ils se sont contentés des miettes (Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu) et « ils méritaient sans doute mieux, au moins pour redonner de l’élan à cette équipe. » Car cette formation du PSG s’est montrée très passive lors du second acte et a même redonné espoir en fin de rencontre à l’une des pires attaques de la Ligue 1. Désormais, les Parisiens auront huit jours avant leur prochain match face au FC Lorient au Parc des Princes (dimanche 30 avril à 17h05).

Enfin, le quotidien francilien revient plus en détails sur la performance de Lionel Messi. Le numéro 30 du PSG a livré une bonne copie en première période avant de s’éteindre lors du second acte comme l’ensemble de ses coéquipiers. Ménagé la saison passée lors du déplacement à Raymond Kopa, le récent champion du Monde a été inspiré pour sa première sur la pelouse de l’Angers SCO. « Pour le plus grand bonheur des amoureux de ballon. Moins de ses adversaires qui ont largement souffert face à sa vista, ses crochets et son sens de la passe. » Son entente avec Kylian Mbappé a une nouvelle fois fonctionné en début de rencontre. Avec de l’espace, l’Argentin sait mettre du rythme à l’image de sa passe pour Juan Bernat sur l’ouverture du score. Certes, « La Pulga n’a pas la même dépense d’énergie que ‘KMB’, mais il n’est pas moins décisif (8 buts, 5 passes) que son compère en Ligue 1 (9 buts, 3 passes) depuis le début d’année. » Hier soir, il est le premier joueur à atteindre la barre des 15 buts et 15 passes décisives sur une même saison dans l’élite depuis Eden Hazard en 2011-2012 (20 et 16) et Kylian Mbappé en 2021-2022 (28 et 17). Si sa performance globale a été moins impressionnante en deuxième période, comme il y a une semaine face au RC Lens, l’attaquant de 35 ans a montré un visage séduisant pendant 45 minutes dans « le dosage, l’application et la vision du jeu. »