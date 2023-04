SCO / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce vendredi soir, un PSG à deux visages s’est imposé dans un match sans éclat face à la lanterne rouge, l’Angers SCO (1-2). Si le duo Messi-Mbappé a brillé, les autres joueurs n’ont pas montré grand chose.

Avec les trois points empochés sur la pelouse de l’Angers SCO (1-2) ce vendredi, le PSG a fait un nouveau pas supplémentaire vers son 11e titre de champion de France. Mais une nouvelle fois, les joueurs de Christophe Galtier ont livré une prestation insipide dans ce sprint final. Le leader du championnat a pu compter sur un duo Messi-Mbappé qui continue de briller, tout le contraire de Carlos Soler qui déçoit même face à une formation condamnée à la Ligue 2.

Le duo Messi-Mbappé performe, Soler déçoit toujours

Seule éclaircie de cette soirée parisienne au Stade Raymond Kopa, le duo Messi-Mbappé a su faire la différence, comme face au RC Lens (3-1) la semaine passée. Dans le quotidien L’Equipe, l’Argentin reçoit la note de 7/10. « Quand on lui laisse de l’espace pour ajuster ses passes, il est injouable. Un premier caviar pour Bernat sur le premier but (9e) puis une passe décisive délicieuse de justesse pour Mbappé (26e). Sa quinzième de la saison en L1. L’Argentin s’est régalé entre les lignes et sa connexion avec Mbappé a fait beaucoup de mal aux Angevins. » De son côté, le champion du Monde 2018 a inscrit un doublé et s’est montré clinique face au but pour inscrire ses 21e et 22e buts en championnat: « Sans forcer, l’attaquant a su accélérer quand il a senti des opportunités et des espaces se libérer devant lui », rapporte L’E, qui lui attribue la note de 8/10.

De son côté, Carlos Soler continue d’enchaîner les matches avec un niveau de jeu affligeant. Face à la lanterne rouge du championnat, le joueur de 26 ans a tout raté jusqu’à sa sortie à l’heure de jeu : « Troisième titularisation consécutive pour l’Espagnol et le néant résume, encore une fois, son match face à une équipe condamnée à la Ligue 2. Il perd beaucoup trop de ballons et joue trop souvent à contretemps. Une énième prestation à mettre à la poubelle », juge Le Parisien qui lui donne la pire note du match (3/10) chez les Rouge & Bleu.

Carlos Soler (remplacé par Verratti)



▫️60 minutes de jeu

▫️38 ballons touchés

▫️12 ballons perdus

▫️0 duel remporté

▫️0 tir

▫️0 passe clé



Et sera (sûrement) à nouveau titulaire pour la prochaine rencontre 👍#SCOPSG pic.twitter.com/zNrIVkryZ3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 21, 2023