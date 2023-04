En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Leo Messi semble se diriger vers la fin de son aventure en Rouge & Bleu. Cette dernière restera gravée comme une parenthèse dans sa carrière, qui se résumera jusqu’à la fin au FC Barcelone. Le club catalan espère récupérer sa légende dès l’été prochain, et fait des pieds et des mains pour cela.

C’est le président de la Liga, Javier Tebas, qui s’est exprimé hier sur le sujet. Le patron de la ligue de football espagnol a fait savoir qu’aujourd’hui « il n’est pas possible de l’inscrire. Il reste encore du temps. Nous attendons un plan viable […] Vous pouvez vendre des joueurs et vous avez d’autres joueurs que vous devez enregistrer. En tant que Ligue, j’espère que le FC Barcelone fera le nécessaire pour pouvoir l’enregistrer. Je suis un fan de Leo Messi. Nous n’allons pas changer les règles du contrôle économique, pas aujourd’hui. Le Barça a la possibilité de faire le nécessaire pour recruter Leo Messi« , des propos relayés par nos confrères espagnols de Mundo Deportivo. C’est parce qu’il espère que l’opération se fasse que Javier Tebas suit de près ce que fait le FC Bacelone, en attendant la meilleure solution de la part de l’actuel leader de la Liga. Et ce que font les Blaugranas c’est dans un premier temps se pencher sur le futur contrat de Lionel Messi. Celui-ci devrait être à hauteur de 25 millions d’euros annuel selon Sport. Un salaire qui, comme le rappelle RMC Sport est « quatre fois moins important que celui qu’il touchait avant son départ en 2021, mais qui se situerait au même niveau que celui de Robert Lewandowski« .

Les sacrifices à faire

En plus de l’aspect contractuel, c’est au niveau du fair-play financier que le FC Barcelone doit rentrer dans les clous. En ce sens, le club de Catalogne pourrait se limiter sur le mercato d’été 2023 avec seulement quatre arrivées. Parmi elles, il faudra compter celles de Leo Messi, puis de Gavi. En effet, ce dernier continue d’évoluer avec sa licence jeune, et devra être enregistré avec le groupe professionnel. Par ailleurs, l’autre effort pour les dirigeants du Barça, sera du côté des départs. Dans ce domaine, il est évoqué dans l’émission en ligne Jijantes par le journaliste Gerard Moreno que deux départs importants devront avoir lieu. Et pour ceux-là, c’est les noms de Franck Kessie et Frenckie De Jong. Les deux joueurs sont sous contrat jusqu’en 2026 avec le FC Barcelone.