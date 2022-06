Revue de Presse PSG : Zidane, Galtier, Campos, Mbappé, Bleus…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 11 juin 2022. Kylian Mbappé décisif lors du match nul de l’équipe de France en Autriche (1-1), la piste Zinedine Zidane refroidie par son agent, l’OGC Nice attend un signe du PSG pour Christophe Galtier et Luis Campos déjà au travail pour renforcer l’effectif parisien.

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant le rôle important de Kylian Mbappé lors du match nul arraché par l’équipe de France, à Vienne, face à l’Autriche (1-1), dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Nations. Touché au genou gauche il y a une semaine, Kylian Mbappé a pris place sur le banc en début de rencontre. Entré en cours de jeu, l’attaquant du PSG a empêché sa sélection de subir une deuxième défaite dans cette 3e édition de la compétition en égalisant en fin de match (83′). Il était même proche d’offrir la victoire dans les dernières minutes (87′), mais en vain. Si les vainqueurs de la dernière édition de la Ligue des Nations ont évité la défaite, ils n’ont cependant toujours pas gagné (2 nuls et 1 défaite) et sont derniers de leur groupe avant la réception de la Croatie ce lundi.

Acclamé au moment de son entrée en jeu, l’attaquant du PSG a montré une belle complémentarité avec l’ancien Parisien, Christopher Nkunku, passeur décisif sur le but du numéro 10. Victime d’une contusion au genou gauche la semaine passée, « Mbappé a montré qu’il avait encore des jambes, du jus et de l’envie à Vienne, ce vendredi. » L’attaquant de 23 ans a ainsi marqué son 27e but en 56 sélections. Il a surtout inscrit sa 50e réalisation toutes compétitions confondues lors de cette saison 2021-2022, « son dixième du gauche et son dixième avec les Bleus en huit matches en 2021-2022. » Sans surprise, le champion du Monde 2018 sera très certainement titulaire lors du prochain match face à la Croatie.

Le quotidien sportif fait le point sur l’actualité chaude des dernières heures autour du PSG : la rumeur d’une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc parisien. Alors que le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid est l’un des grands rêves de Doha, l’hypothèse d’une arrivée du Français a été refroidie par son agent, Alain Migliaccio : « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. Je ne suis même pas sûr que (l’Emir Al-Thani) soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane », a déclaré le représentant de l’ancien international français. Cependant, tant qu’aucun nom n’aura été officialisé, la piste Zinedine Zidane ne sera pas écartée. « Le dossier du nouvel entraîneur à Paris, depuis que Qatar Sport Investments (QSI) est l’actionnaire du club, a toujours été traité depuis Doha, à l’exception de la signature de Carlo Ancelotti en décembre 2011, oeuvre de Leonardo. » Mais reste à savoir si la nomination de Luis Campos changera la donne dans le dossier de l’entraîneur.

En effet, le dirigeant portugais aime avoir le contrôle sur tous les paramètres sportifs. Ainsi, il aurait aimé reformer son duo avec Christophe Galtier, comme à son époque au LOSC. Cependant, cette piste n’est pas privilégiée par le board parisien qui s’interroge sur la faible expérience européenne du Français ainsi que sur sa philosophie de jeu. De plus, aucun contact n’a encore été établi entre le PSG et l’OGC Nice pour Christophe Galtier, sous contrat jusqu’en 2024 avec les Aiglons. « Un autre nom, un étranger, plutôt jeune, qui ne serait pas Portugais, mais dont l’identité n’a pas filtré, serait également étudié par Campos », rapporte L’E. Mais avant de penser au futur coach, le PSG devra régler l’avenir de Mauricio Pochettino. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2023, l’avenir du technicien argentin semble sceller. Pourtant, « il y a encore quelques jours, la possibilité de le conserver un an de plus était évoquée en interne, même si elle ne faisait pas l’unanimité. » Mais désormais, « il s’agit de s’entendre sur les termes de la séparation, ce qui n’est pas acté. » En effet, cela devrait coûter aux alentours de 15M€, même si les dirigeants parisiens espèrent revoir à la baisse cette somme.

Intronisé ce vendredi dans l’organigramme du PSG en tant que conseiller football, Luis Campos est déjà au travail pour renforcer l’effectif des Rouge & Bleu. Une officialisation qui intervient quelques jours après son voyage à Doha afin de négocier son statut et ses prérogatives. « Campos tenait à conserver son rôle de conseiller externe. Il a obtenu gain de cause auprès des dirigeants qatariens », précise L’Equipe. Mais, le Portugais de 57 ans n’a pas attendu l’officialisation de son arrivée pour commencer son travail aux côtés d’Antero Henrique. L’ancien dirigeant lillois a notamment deux priorités sur le marché des transferts : « le poste de défenseur central (l’Intériste Milan Skriniar est la priorité absolue) et celui de numéro 6 (trois milieux, un attaquant et un latéral sont aussi ciblés). » De plus, les décideurs parisiens souhaitent se tourner vers une identité plus française dans l’effectif.

De son côté, Le Parisien évoque également le cas du futur entraîneur du PSG. Et le nom de Christopher Galtier est toujours associé aux Rouge & Bleu. En froid avec le directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, le technicien français de 55 ans n’est pas contre une venue chez les champions de France en titre. De leur côté, les dirigeants azuréens attendent un signe de leurs homologues parisiens pour l’ancien entraîneur lillois, sous contrat jusqu’en 2024. Luis Campos « travaille sur un projet clairement défini avec le coach » niçois, rapporte LP. Même s’il a pointé du doigt le bilan de Christophe Galtier avec l’OGCN, Julien Fournier a tout de même rappelé qu’il existait une possibilité de voir le Français être sur le banc niçois la saison prochaine : « Il a encore deux ans de contrat, rien n’est irrémédiable. Je ne suis jamais définitif sur ces sujets. » Mais selon une source proche du dossier, « la balle est dans le camp de Campos. Avec lui à Paris, c’est possible d’y croire pour Galtier. » Mais reste à savoir si les dernières rumeurs autour de Zinedine Zidane peuvent changer les plans de Luis Campos.

Le quotidien francilien revient aussi sur le retour décisif de Kylian Mbappé lors du match nul arraché par l’équipe de France en Autriche (1-1). Alors que les Bleus se dirigeaient vers une deuxième défaite dans cette 3e édition de la Ligue des Nations, l’entrée du Parisien a permis à l’équipe de France d’arracher le match nul à Vienne. Par la même occasion, l’attaquant français rappelle « que dans le monde, il existe deux types de match : ceux avec lui et ceux sans lui. » Avant son entrée à la 63e minute, les Bleus avaient du mal dans le jeu. Grâce à son but égalisateur, l’attaquant de 23 ans a évité le pire pour sa sélection. Alors qu’il part à priori dans la peau d’un titulaire pour le dernier match face à la Croatie, Kylian Mbappé sera un élément important pour espérer finir cette trêve internationale de juin sur une bonne note. « Sans Mbappé, tout est plus difficile. On a vu le film de nombreuses fois cette saison à Paris. » Son entrée à Vienne a donné un nouveau souffle aux Bleus. « Il a ajouté cette touche de rapidité, de créativité et d’allant qui leur manquait pour réellement prendre le dessus. » Le tout, sans être à 100% de ses capacités, en raison d’une gêne à un genou depuis plusieurs jours.