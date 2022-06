Dans les prochains jours, Luis Campos deviendra le prochain conseiller de Nasser al-Khelaïfi, prenant la place de Leonardo même s’il n’occupera pas le poste de directeur sportif. L’avenir de Mauricio Pochettino semble aussi scellé. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, l’entraîneur argentin ne sera plus le coach des Rouge & Bleu la saison prochaine. Les officialisations de tous ces mouvements tardent à intervenir.

Des photos en tant que joueur et entraineur

Après une saison et demie au PSG, Mauricio Pochettino va quitter la capitale française, comme nous vous l’avons indiqué il y a près de trois semaines de cela. Désormais reste à savoir qui le remplacera, les incertitudes sont nombreuses et les noms se multiplient dans la presse et sur les réseaux sociaux depuis une dizaine de jours. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que l’entraîneur argentin sera le prochain à partir du Paris Saint-Germain après Leonardo. Ce jeudi soir, assez tardivement, Pochettino a communiqué de manière énigmatique sur Instagram avec la publication de quelques clichés de lui. On peut le voir en effet portant le maillot du PSG lorsqu’il était joueur ou encore tenant dans les mains le trophée de la Ligue 1 remporté cette saison avec ces mots : « Beaux souvenirs ». Une communication qui ressemble à des adieux pour l’ancien capitaine parisien.