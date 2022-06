Les jours de Mauricio Pochettino au PSG sont comptés. Le club de la capitale est donc à la recherche de son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Christophe Galtier fait partie des prétendants à la succession du coach argentin. Depuis plusieurs semaines, la rumeur Galtier au PSG gonfle de plus en plus. Interrogé par le journal L’Équipe, Julien Fournier, directeur du football de l’OGN Nice, s’est confié sur la fin de saison de son équipe mais surtout sur le bilan et l’avenir de l’entraîneur du club. Sans le dire explicitement, il semble être ouvert à un départ de Christophe Galtier.

« Si le PSG veut Galtier, il ne faut pas qu’il tarde »

Alors qu’il évoquait la saison décevante de son équipe, Julien Fournier n’a pas tardé à parler de l’avenir de Christophe Galtier, avec qui il a entretenu une relation pleine de tensions. En abordant le sujet, il a tout d’abord précisé que le coach niçois est sous contrat avec son club actuel (jusqu’en 2024). « Je suis comme vous, je lis. Mais il est sous contrat, c’est une réalité. Donc il a plus de chance d’être à Nice que de ne pas y être. C’est très basique mais c’est très vrai », explique Julien Fournier. Ce dernier précise néanmoins que le PSG, s’il le souhaite, a toutes ses chances pour recruter Galtier. « Si le Paris-Saint-Germain vient, et c’est une décision que je ne peux pas prendre seul bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l’un de vos joueurs ou votre entraîneur, c’est compliqué de dire non », ajoute le directeur du football niçois.

Les dirigeants parisiens devront s’activer s’ils désirent attirer Christophe Galtier dans la capitale. Pour Julien Fournier « chaque jour qui passe rend la tâche du PSG plus difficile, parce que nous, il faut qu’on avance pour la saison prochaine », avant d’ajouter que si les Rouge & Bleu le veulent, « il ne faut pas qu’ils tardent ». Ce message envoyé au PSG prouve que Christophe Galtier n’est pas forcément retenu par son club.