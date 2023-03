Pour le choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG se déplace ce mercredi (21h sur Canal + & RMC Sport) sur la pelouse du Bayern Munich. Une manche retour qui se jouera en Bavière, terre d’adoption de l’ancien international français, Franck Ribéry. Ce dernier s’est exprimé en marge de la rencontre.

Alors que le Paris Saint-Germain dispute le match le plus important de saison jusque-là, nos confrères allemands de BILD sont allé à la rencontre de la légende du Bayern Munich, Franck Ribéry. Il a porté les couleurs munichoises de 2007 à 2019 et a garni son palmarès avec pas moins de 9 titres en Bundesliga, 6 en Coupe d’Allemagne, 4 en Supercoupe d’Allemagne, 1 en Ligue des Champions, 1 en Supercoupe d’Europe, ainsi qu’un titre en Coupe du Monde des clubs. Autant dire que le troisième au Ballon d’Or 2013 sera on ne peut plus attentif à la rencontre du soir entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. D’autant plus que l’ancien attaquant des Bleus (2006 – 2014) semble avoir identifié la menace numéro une pour les Bavarois : « Aujourd’hui, Mbappé est programmé pour devenir le successeur de Lionel Messi à l’échelle mondiale. Il est plein de fraîcheur, d’énergie et il a toujours faim. Il va constituer le principal danger pour le Bayern« , a-t-il déclaré dans les colonnes de BILD.

Absent lors de la manche aller le 14 février dernier (victoire 0-1 du Bayern Munich), Kylian Mbappé tiendra sa place sur le front de l’attaque ce soir sur la pelouse de l’Allianz Arena : « Cela aurait été bien de voir Mbappé au Bayern. Il n’y a jamais de garantie de signer un joueur« , a confié Franck Ribéry.