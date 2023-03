Le PSG affronte le Bayern Munich ce mercredi soir (21h00, Canal /+ / RMC Sport 1). Et pour ce match, Christophe Galtier devra faire sans Neymar Jr, out jusqu’à la fin de la saison après sa blessure à la cheville.

Tous les regards seront tournés vers l’Allianz Arena ce mercredi soir, lieu du choc XXL entre le Bayern Munich et le PSG. Les locaux partent avec un avantage certain, eux qui se sont imposés 0-1 à l’aller. Le club de la capitale connaît donc sa mission : il faudra parvenir à inverser cette tendance pour acter sa présence en quarts de finale de la compétition reine.

Une question d’équilibre

Christophe Galtier peut compter sur un groupe en regain de confiance depuis trois semaines maintenant. Kylian Mbappé et Lionel Messi brillent depuis plusieurs sorties notamment. Mais surtout, selon Ludovic Obraniak, l’absence de Neymar devrait faire du bien au bloc rouge et bleu. Selon lui, le PSG devrait d’ailleurs proposer une copie de haute volée et se mettre au diapason d’une soirée de Ligue des Champions : « Je pense que sur ce match-là, avec l’un des membres de la MNM en moins, cette équipe aura une animation défensive de meilleure qualité. Dans ce genre de match, il y a un supplément d’âme. Là, ils vont tous être au maximum, à 100%. Ils savent très bien qu’il y a l’échafaud qui est à quelques mètres, a-t-il estimé sur le plateau de La Chaîne l’Équipe. Là, tout le monde va être concentré, tout le monde va être impliqué. Et vous allez voir que Kylian Mbappé et Lionel Messi feront plus que d’habitude. »