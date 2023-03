Bayern / PSG : Qu’attendre du match de Danilo ?

Le PSG s’apprête à disputer le match le plus important de sa saison sur le pelouse du Bayern Munich. Pour ce huitième de finale retour de C1, Danilo Pereira devrait tenir sa place en défense centrale accompagné de Sergio Ramos et Marquinhos. Le Portugais pourrait être un élément important de la partie des Rouge & Bleu à l’Allianz Arena.

Ce mercredi soir (21h sur Canal + & RMC Sport), les étoiles de la Ligue des Champions brilleront, et une plus que les autres. En effet, les yeux seront rivés et les projecteurs allumés, pour Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain est synonyme d’espoir pour les Parisiens et d’inquiétude pour les Bavarois. Cependant, le potentiel succès des Rouge & Bleu pourrait également prendre appui sur un élément moins attendu que le numéro 7 du PSG. Dans l’ombre de tous, Danilo Pereira s’impose dans l’effectif et le vestiaire du club de la capitale comme un pilier. Le Portugais prend de plus en plus d’épaisseur avec le temps et les copies rendues, et le public du Parc des Princes en a bien conscience, à l’image de l’ovation qu’il a reçu samedi dernier lors de la victoire (4-2) à domicile face au FC Nantes après avoir marqué le troisième but parisien : « Je travaille pour ça ! Je donne tout pour cette équipe, ce club. C’est mon état d’esprit, je veux continuer comme ça« , a-t-il déclaré à ce sujet dans la foulée du match en zone mixte. La blessure de Presnel Kimpembe conjuguée au passage en 5-3-2, Danilo Pereira évoluera vraisemblablement dans la défense à trois aux côtés de Sergio Ramos et Marquinhos. Une position qui n’est pas celle à laquelle il a été formé, ce qui ne l’empêche pas de performer et d’être précieux au Paris Saint-Germain, notamment en étant moins exposé balle aux pieds. Face au Bayern Munich, le numéro 15 du PSG devra répondre présent afin de rester solide au cours d’une rencontre durant laquelle les hommes de Christophe Galtier pourraient subir des vagues offensives, notamment dans les duels aériens. Un domaine qui a coûté cher aux Parisiens au match aller et dans lequel les Bavarois répondent souvent présents. Cependant, dans sa surface de réparation, avec le plein de confiance en ce moment, l’ancien du FC Porto pourrait se dresser comme un mur face aux Munichois.

Un leader de l’ombre

Un match aller dans lequel Danilo Pereira évoluait au milieu de terrain. Il dresse un constat sans appel concernant ce match du 14 février remporté par le Bayern Munich sur le score de 0-1 : « Mentalement on sait qu’on n’était pas là. On dois aller à Munich avec la mentalité de tout donner, comme à Marseille […] On a changé ! Maintenant, mentalement on prêts et physiquement tout va être prêt aussi. Je pense que c’est cela qui manquait« , a-t-il confié à l’AFP cette semaine. Dans un match durant lequel il faudra être concentré de la première à la dernière minute, Danilo Pereira pourrait également être précieux pour les Parisien. Calme et discret dans la vie quotidienne, le Portugais n’hésite pas à donner de la voix sur le pré.