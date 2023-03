Dans deux jours, le PSG reçoit – au Parc des Princes – Rennes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra peut-être faire avec un groupe amoindri. Absent de l’entraînement hier, Lionel Messi devrait pouvoir tenir sa place.

Avant la trêve internationale, le PSG joue une dernière fois contre Rennes dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Foot 360) dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront rester sur leur bonne dynamique en championnat (quatre victoires de suite) pour conserver un très bon matelas d’avance en tête. Pour cette rencontre contre les Rennais, Christophe Galtier pourrait faire sans plusieurs joueurs. Neymar et Presnel Kimpembe sont forfaits pour le reste de la saison alors que Nordi Mukiele (mollet, ischios), Achraf Hakimi (cuisse) et Marquinhos (côte) se dirigent vers un forfait. Sergio Ramos a écourté sa séance hier alors que Carlos Soler et Lionel Messi étaient absents de l’entraînement collectif. Pour l’Argentin, il n’y aurait pas d’inquiétude.

Aucun pépin physique

Selon les informations de RMC Sport, le numéro 30 du PSG semble souffrir d’aucun pépin physique. Et au moment de la sortie de l’article, sa participation à la rencontre contre le Stade Rennais n’était pas remise en cause. Le média sportif évoque aussi la blessure de Sergio Ramos, dont la gravité n’est pas encore connue. RMC Sport qui évoque aussi l’avenir de Messi. Si un accord de principe existe depuis plusieurs semaines, plusieurs détails restent encore à régler et les discussions se poursuivent. « Les deux parties discutent notamment de la durée du contrat. Deux possibilités sont étudiées: activer l’année supplémentaire déjà en option ou signer un nouveau contrat d’un an avec une saison de plus en option.«