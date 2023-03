Un nouveau joueur du PSG absent de l’entraînement

Dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Rennes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Trois jours avant cette rencontre, Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele manquaient à l’appel. Mais un autre joueur n’a pas participé à la séance du jour.

Trois jours avant son match contre Rennes – au Parc des Princes – le PSG s’est entraîné ce jeudi au Camp des Loges. Outre Neymar et Presnel Kimpembe, absents jusqu’à la fin de saison, Achraf Hakimi, Marquinhos et Nordi Mukiele n’étaient pas présents sur les pelouses du centre d’entraînement parisien. Ils se dirigent vers un forfait pour la réception des Rennais dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1.

Mais ce n’était pas les seuls joueurs à manquer à l’appel. Comme le rapporte l’Equipe, Lionel Messi était aussi absent de l’entraînement du PSG ce jeudi. La raison de cette absence n’est pas connue assure le quotidien sportif sur son site internet. Pour rappel, Sergio Ramos s’est blessé lors de cette séance également mais on ne connaît la gravité de cette dernière. Les prochains jours devraient nous apporter des précisions sur ces absences.

🛑 | En plus de Leo Messi, Carlos Soler ne s’est pas non plus entraîné ce jeudi 🇪🇸❌

