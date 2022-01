S’il a connu six premiers mois très intéressants au PSG, cela fait un bon moment que Mauro Icardi n’est plus que l’ombre de lui-même. Dépassé dans la hiérarchie et ne jouissant que de menus bouts de match, l’Argentin est en totale perdition. Sur le papier, difficile de ne pas conclure à un échec cuisant concernant l’ancien interiste. Néanmoins, s’il fait également ce constat, Daniel Riolo, qui s’exprime sur les ondes de RMC, croit surtout que l’avant-centre ne possède pas le profil adéquat pour évoluer au sein de ce PSG.

« Icardi je veux bien le tailler autant que vous voulez, mais il faut être un minimum juste après son match contre Lyon. Il a eu une ou deux occasions, puisque c’est un mec qui est censé marquer sur pas grand-chose en une ou deux touches . Mbappé peut lui en donner une sur deux et ça peut changer la donne du match et de la vision dans son ensemble. Maintenant, oui c’est un fiasco au PSG. Évidemment qu’il vaudrait mieux qu’il parte, évidemment le PSG n’a pas besoin de lui… Je peux le tailler autant que vous le voulez… Mais contre Lyon, c’est un mec qui a besoin d’être servi et il ne l’est pas. Il n’y a personne qui déborde et qui centre ! Jamais de la vie Icardi peut être bon dans le jeu actuel du PSG. Taillez-le autant que vous le voulez, mais en aucun cas Icardi peut être bon dans le jeu développé par le PSG en étant objectif et juste. Ce n’est pas un avant-centre disponible, c’est un autre profil. Il faut être honnête jusqu’au bout, dans le jeu que développe le PSG, il ne peut pas jouer ! »