Le PSG a remporté un beau succès ce mardi face au Real Madrid au Parc des Princes lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Les Parisiens ont réussi une belle performance collective, et a largement maitrisé son adversaire du soir dans le jeu. Après cette belle victoire, le Paris Saint-Germain et les joueurs ont décidé de ne pas s’enflammer. L’équipe et le club dans son ensemble voient ce match comme une première étape avant de disputer le match retour au Stade Santiago Bernabeu le 9 mars prochain.

Le journaliste Daniel Riolo veut temporiser l’euphorie générale suite à ce match un peu.

« Comme chaque année après les huitièmes de finale aller, il y a un enthousiasme qui est à mon sens beaucoup trop débordant. Gagner contre le Real Madrid 1-0 au Parc, même si c’est une émotion forte parce que ça arrive à la 94e minute, le PSG ne deviendra grand que quand il considérera que c’est banal. Si on considère que c’est un énorme événement, que le lendemain il faut entendre que, Mbappé est le meilleur joueur du monde, Verratti est le meilleur milieu de terrain du monde, le PSG est favori pour gagner la ligue des Champions… le PSG n’y arrivera jamais ! Le match d’hier doit être considéré comme une étape sur la route de tes ambitions ! »