Horaire inhabituel pour le PSG qui se déplace à Geoffroy Guichard pour rencontrer l’AS Saint-Etienne à 13h00. Les Rouge & Bleu voudront prendre davantage d’avance en tête le Ligue 1 sur son dauphin l’OGC Nice qui est distancé à 11 points. Retour surs les chiffres et les statistiques importantes avant cette confrontation.

Le club de la capitale va donc disputer son 90e match officiel contre les Verts et le bilan est largement favorable aux Parisiens puisqu’ils comptent 49 victoires, 27 nuls et 13 défaites. Plus impressionnant, le Paris Saint-Germain reste sur une série de 23 matches officiels face à Saint-Etienne (18 victoires et 5 nuls) sans la moindre défaite, depuis son élimination en quart de finale de la Coupe de la Ligue face aux Verts, le 27 novembre 2012 (0-0, 3-5 t.a.b.). Le record du club (26 matches sans défaite contre Angers) n’est pas loin. Les Rouge et Bleu vont aussi jouer leur 44e match officiel dans le Forez face aux Stéphanois et se sont imposés à 17 reprises, pour 16 nuls et seulement 10 défaites. Le PSG n’a plus été battu à Saint-Etienne depuis le 21/09/2008 (défaite 0-1) soit une série de 12 matches (6 victoires, 6 nuls).

D’un point de vue individuel, Kylian Mbappé a marqué 98 buts en championnat sous les couleurs Rouge & Bleu et est donc à deux unités du cap symbolique des 100 buts en Ligue 1 (Edinson Cavani, 138 buts et Zlatan Ibrahimovic, 113 buts). A l’extérieur, avec 44 buts inscrits, « le crack de Bondy » se rapproche du trio Cavani (55 buts) – Ibrahimovic (46 buts) – Dahleb (45 buts).